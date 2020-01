Decurnex le tiró presión a Munúa: "Salir campeón es una obligación"

José Decurnex no quiere vender espejitos de colores. No anduvo con rodeos a la hora de responder. Su mensaje fue claro y contundente. Nacional es campeón, pero eso no significa una carta de crédito libre para el técnico Gustavo Munúa.

“No creo que la presión sea menor por haber salido campeones. Nacional siempre tiene que salir campeón. Es una obligación en el ámbito local. Esto (haber ganado el Uruguayo 2019) nos da la tranquilidad para poder encarar y profundizar un proyecto con el que todos estamos convencidos, incluido él (Munúa), que es la solución deportiva y económica para Nacional. Pero la obligación está. El objetivo es ganar el Uruguayo”, expresó ante los medios en Los Céspedes, durante la presentación del entrenador este lunes de mañana.

Diego Battiste

A Decurnex nadie le tiene que recordar que la última vez que Munúa estuvo en el club, el equipo llegó a las cuartos de la Copa Libertadores y quedó eliminado por penales, tras un gran partido, frente a Boca Juniors. Pero el presidente no vende ilusiones. Con la calma que lo caracteriza, fue claro y contundente: “Salir a prometer la Copa Libertadores sería algo que no lo veo realista. ¿Qué la vamos a pelear? Por supuesto. Como no se puede hacer con billetera, se hace con chicos formados en el club que quieren a Nacional”.

El presidente albo agradeció a Munúa su determinación para volver. “No tenía el gusto de conocer a Gustavo en persona y el miércoles, cuando hablamos en la noche, creo que la decisión de venir a Nacional le llevó 30 o 45 segundos, y eso habla de Gustavo, de su amor por Nacional, de su ganas de volver y de su ilusión por tener una muy linda etapa en el Club Nacional de Fútbol”.

La ilusión de Munúa

Diego Battiste

La mano izquierda en el bolsillo, la mirada fija, y la sonrisa a flor de piel eran el fiel reflejo de la felicidad que transmitía Munúa en su retorno a Los Céspedes.

“Renovado, me encontré con un Nacional renovado”, fueron sus primeras expresiones tras agradecer la confianza depositada por los dirigentes.

“Estoy encantado de poder volver a nuestra casa. De la casa que nos vio nacer. Que nos inculcó y enseñó muchas cosas en diferentes etapas de nuestras vidas y con una gran ilusión. Con muchísima responsabilidad, y como dije anteriormente con el proyecto que tiene Nacional tanto a nivel institucional como deportivo. Ser parte de este proyecto nos llena de satisfacción y orgullo”, comentó el entrenador.

Luego describió los cambios que notó. “A nivel institucional veo al club con muchas ganas de crecer. Veo Los Céspedes renovado. Veo un plantel muy joven y con muchísima proyección. Ilusiona muchísimo todo esto y cómo se maneja el club y hacia donde quiere ir”.

Diego Battiste

Munúa dijo que llega al club con otro recorrido y otras vivencias tras su paso por España.

“Está bueno mirar para atrás pero siempre para aprender de todo, lo bueno y lo otro. Es un desafío que me encuentra cuatro años después dirigiendo en forma ininterrumpida. Aprender de lo que hice bien y de los errores. A pesar de ser joven me encanta seguir aprendiendo y saber que tengo un recorrido importante para seguir creciendo”.

El entrenador reconoció la tarea de su antecesor Álvaro Gutiérrez. “Es muy importante el trabajo que hizo Álvaro de ganar el torneo pasado que se había puesto cuesta arriba. Nacional lo consiguió de la mano de Álvaro. Eso te da una cierta estabilidad, más allá de las exigencias que tiene un club como Nacional. Es un club que siempre apunta a lo máximo. Hay que trabajar y seguir insistiendo para mantener al club lo más arriba posible”, dijo.

Cougo y los juveniles

Diego Battiste

Luego de las expresiones de Munúa se procedió a presentar a Ayrton Cougo. El exdefensa de Defensor Sporting llegó procedente de Libertad de Paraguay.

“Me encuentra en un buen momento. Aunque tuve momentos durante el año, momentos en los que no jugué, siempre traté de estar bien para lo que se venía. Quería volver a sentirme importante, a poder dar lo mejor de mí. En algún momento no me pasó, y ahora la confianza que me dan es lo que necesitaba”.

Acto seguido hicieron pasar a los nueve juveniles ascendidos de las formativas. El club le brindó la bienvenida al primer equipo a Renzo Orihuela, Santiago Cartagena, Martín Satriano, Áxel Pérez, Lautaro Pertusatti, Lucas Sanseviero, Cristian Duma, Alfonso Trezza y Joaquín Sosa.

Los chicos se tomaron una foto con dos glorias del club como Juan Carlos Blanco y Víctor Espárrago.

Los chicos llegaron con la ilusión a cuestas y las expresiones del presidente Decurnex retumbando en sus oídos: “Estamos apostando a potenciar a los juveniles a seguir formando chicos de las inferiores de Nacional”.

El adiós de Rafa, el amistoso que se cayó y la salida de Barrientos

Leonardo Carreño

Una ausencia que no pasó desapercibida en Los Céspedes fue la de Rafael García, uno de los referentes del equipo tricolor.

El volante rescindió contrato con Nacional (tenía un año más de vínculo con el club) para firmar un acuerdo por dos años con Colón de Santa Fé.

El presidente Decurnex, expresó sobre la partida de García: “No me sorprendió porque él me lo había comentado. Tenía un año de contrato con nacional. Tomó una decisión que respeto. Se va por la puerta grande. Es alguien del club. Alguien a quien todos queremos muchos. Después de un año de muchos sacrificios se va por la puerta grande. Le deseo lo mejor y una linda carrera en Colón, y aquí tendrá las puertas abiertas”.

Decurnex reveló que el amistoso que tenía previsto jugar Nacional ante Barcelona de Guayaquil se terminó cancelando debido a temas de logística “para llevar a Nacional a Guayaquil. No hay chance”.

Por otra parte, Nacional negocia con el argentino Pablo Barrientos la rescisión de su contrato.