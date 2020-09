Delgado: "El tsunami del coronavirus fragilizó lo que ya estaba frágil"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que a doce días de asumir el mando el presidente Luis Lacalle Pou, "apareció el tsunami de coronavirus que fragilizó lo que estaba frágil". Al pasar raya a los seis meses de iniciada la emergencia sanitaria, el jerarca declaró a Telenoche "hay indicios positivos" que auguran un panorama "alentador" a pesar de los guarismos heredados de la gestión anterior.

"No agarramos un país ideal", afirmó Delgado. "El 1º de marzo el presidente asume con un país con un 5% de déficit fiscal y un 10,5% de desempleo: 175 mil uruguayos sin trabajo".

El jerarca expuso que a los dos meses de decretada la emergencia sanitaria el 13 de marzo, los seguros de desempleo pasaron de 48 mil a 200 mil. En este sentido, consideró como "alentadores" los datos de que hoy hay 113 mil uruguayos en seguro de desempleo, 30 mil de los cuales están en seguro de paro parcial, lo que valoró como positivo al significar que "no perdieron su vínculo con el trabajo".

Delgado destacó que dentro de los miles que dejaron de estar amparados por el seguro de desempleo, "el 90% recuperó su trabajo".

"Son datos alentadores, más una cantidad de datos de inversiones que estamos viendo", dijo el secretario de Presidencia.

El jerarca había apuntado el pasado jueves contra la gestión en materia de salud del gobierno de Tabaré Vázquez. "El coronavirus no fue tema de transición, y no porque no estuviera en la zona", dijo en un webinar organizado por la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE). "Teníamos declaraciones de jerarcas de Salud Pública diciendo que era más preocupante el dengue que el coronavirus", añadió en esa ocasión.