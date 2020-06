Depresión, solidaridad y la pizza de Alonso: así largó la fase 1 para la vuelta del fútbol

Héctor Pereyra, el Toto, utilero de Cerro llegó a la hora 15.45 a la puerta número 4 que da acceso a la Platea América del Estadio Centenario. Como siempre, con una sonrisa. También con mascarilla con el escudo del club. Saludó y mandó un audio por WhatsApp a los gritos: "¡No sabés el cagazo que tengo! Me vine a hacer el examen". Media hora después volvía radiante con una bolsa de nylon informando: "¿Sabés quién me dio esta pizza? Alonso, el presidente".

Diego Battiste

El Toto, utilero de Cerro

Junto al Toto llegó el plantel, el cuerpo técnico, el vicepresidente y hasta la doctora de Cerro. Todos a realizarse el hisopado para detectar o descartar la presencia del covid-19 cuya pandemia detuvo el fútbol y paralizó al país el pasado 13 de marzo. El domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) puso en marcha la fase 1 de su protocolo sanitario para intentar retomar la actividad el 1° de agosto.

Dicha fase consiste en realizar 40 tests entre jugadores, cuerpo técnico y funcionarios de los 16 equipos de Primera División. City Torque, Defensor Sporting y Wanderers ya los realizaron por su cuenta. Lo propio hará Nacional este jueves en su sede social.

Antes de Cerro, cuyos controles se realizaron a la hora 16 en el vestuario de los jueces del Estadio, compareció el plantel de Boston River, a la hora 14.

El primero en llegar fue Leandro Lozano, exhibiendo un nuevo look platinado. "Yo no, preguntale al Hormiga que allá están los más grandes" se excusó con timidez cuando Referí se le acercó a charlar. Pero Carlos Valdez, poco afecto a los micrófonos, la sacó al córner: "Ahora viene el Loco que le encanta hablar", dijo con amabilidad. Y si hay hombre que al micrófono nunca le dice que no es Sebastián Abreu.

Diego Battiste

Carlos Valdez

"Estamos cerquita del reinicio de las actividades y sobre todo de poder encauzar el volver a jugar con todos los protocolos y cuidados necesarios, pero ya teniendo fechas nos podemos empezar a preparar", dijo el jugador y DT de Boston River.

"Me costó muchísimo volver a entrenar cuando permitieron salir a ejercitarse al aire libre. Los desplazamientos me generaron dolores musculares, en la parte aeróbica noté sensaciones diferentes a las de volver de vacaciones, mucho peor. No llega a ser ni el 60%, es como que tengo una mochila de cinco kilos arriba, vengo arrastrando el trineo", expresó el hombre de 43 años y 28 camisetas en su carrera récord.

Diego Battiste

Sebastián Abreu y su regalo

Abreu llegó con la camiseta de Boston River colgada al hombro. Consultado si llevó la misma para realizar una acción de marketing contestó serio: "No fue marketing, fue solidaridad. Las cosas solidarias no se dicen. Hay momentos en que se tienen que publicar, pero cuando hay necesidades no es para aparecer".

Muchas lágrimas

Al salir, Nicolás Barán contó cómo fue el procedimiento, al que la prensa no tuvo acceso, más allá de la parte techada de la puerta 4 custodiada por la funcionaria Analía. "Nos hacían pasar de a dos, pisábamos una alfombra sanitizante, nos daban alcohol en gel y nos metían un hisopo en cada fosa nasal. Fue bastante molesto".

Diego Battiste

Ruben Bentancourt, de Salto al test

Muchas lágrimas rodaron a causa del invasivo procedimiento. Según Abreu, Diego Gurri fue el que más lagrimeó y según Ruben Bentancourt, Agustín Nadruz fue el que más se quejó. El delantero llegó el sábado de tarde a Salto y el sábado de noche fue notificado de que debía estar el domingo en el Centenario. Tuvo que pegar la vuelta.

"Más molesto que un codazo bien dado en la nariz no es, es algo molesto, pero son cinco segunditos y más nada. Algunos salieron lagrimenado bastante y otros no sintieron nada", Sebastián Abreu, jugador-DT de Boston River.

"Fue un poco feo y molesto cuando te giran el cotonete y te lloran un poco los ojos. A mí de me cayeron un par de lágrimas y tuve que apretar el puño porque no me gustan esas cosas", se sinceró el golero Gonzalo Falcón que fue de los últimos en llegar y que tuvo que volver al auto porque se presentó a la puerta sin tapabocas.

El próximo lunes: a la cancha

El vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, llegó al mismo tiempo que los jugadores de Boston River: "Para nosotros es muy importante empezar hoy con la fase 1 como primer paso para llegar en forma coordinada a la fase 4 que es lo que todos queremos que es la fase plenamente competitiva. Esperemos que se hagan los testeos como corresponde y salga todo bien", dijo a Canal 4 y Referí.

Este lunes se realizarán los tests los planteles de Danubio y Fénix, el martes Liverpool y Peñarol, el miércoles Progreso y Rentistas y el jueves River Plate. Ese mismo jueves, en el segundo turno, comenzarán a realizarse los exámenes los planteles de Segunda División, con Albion a la cabeza. El miércoles terminarán los equipos del ascenso.

Con esta dinámica, el próximo lunes los equipos de Primera volverán a entrenar en cancha y los de Segunda lo harán el lunes 22.

"Con los equipos del interior estamos coordinando para que se hagan los testeos en sus ciudades y no se tengan que trasladar a Montevideo, para que todo sea ágil y ejecutivo", informó Tealdi.

"Estamos todos ansiosos, pero obviamente seguimos los pasos de las autoridades, prorizando siempre la salud de los planteles. La pandemia tuvo en nuestro país un proceso de excepción si miramos la región por lo cual eso nos podría habilitar a adelantar los tiempos porque tenemos una fecha prevista para el 15 de agosto y quizás con este procedimiento se puede adelantar alguna semana más", agregó. Si todo sigue evolucionando positivamente el 1° de agosto se puede retomar el Torneo Apertura, sin público en las tribunas.

Scotti ya maneja la Mutual

El flamante presidente de la Mutual, Diego Scotti, mencionó específicamente la fecha del regreso de la actividad: "Están dadas las condiciones por la evolución de la pandemia como para que el 1° de agosto puedan comenzar las competencias oficiales".

Diego Battiste

Diego Scotti de visita a sus excompañeros

"Se ha hablado mucho de la actitud de las distintas partes del fútbol durante la pandemia, pero desde un primer momento nos alineamos con las autoridades y desde que iniciamos los protocolos se planteó un proceso a seguir, se le dio tiempo a los clubes para que plantearon sus inquietudes, al Ministerio para que respondiera y el martes deberíamos tener oficialmente las primeras fases aprobadas por el MSP para que la AUF marque las fechas de inicio de las nuevas fases y también de inicio del campeonato, que muchos esperan para salir del seguro de paro y que la parte laboral vuelva a la normalidad", dijo a Canal 10 y Referí.

Scotti, quien estuvo junto a sus excompañeros de Boston River en el primer turno de los exámenes, informó que este martes la AUF empieza a pagar los complementos al seguro de paro correspondientes al mes de mayo.

Alonso y las obras de los vestuarios

Ignacio Alonso llegó al Estadio cuando ya se habían retirado los jugadores de Boston River. El presidente de la AUF se asomó para que los fotógrafos pudieran tomar imágenes y dijo brevemente a Referí que en los próximos días se exhibirán las obras de ampliación del vestuario locatario del Estadio.

Diego Battiste

Ignacio Alonso

"Vine para recibir a los muchachos de Cerro, para que no digan que hago distinciones", dijo a las risas el hincha de Rampla Juniors.

"Está todo el ejecutivo presente, menos Andrea Lanfranco", informó Alonso. A Matías Pérez se lo vio ir y venir para coordinar el ingreso de los jugadores. Jorge Casales no se quedó a almorzar y Victoria Díaz, directora ejecutiva de la AUF, se fue antes que llegara el plantel de Cerro.

Diego Battiste

Matías Pérez, del ejecutivo de la AUF

Para el almuerzo ordenaron pizzas y tres refrescos de litro y medio.

Referí aprovechó el receso de los hisopados para cruzar al Méndez Piana y ver cómo dos obreros venezolanos trabajaban colocando el tejido que da a la tribuna principal Héctor Defazio. El escenario de Miramar Misiones sigue en obras de mejoras en varios sectores y la dirigencia busca fondos para cancelar las deudas con los jugadores para poder jugar el torneo de Primera División Amateur.

Diego Battiste

La cruda confesión de Moreira

El volante de Cerro, Facundo Moreira, contó después de realizarse el hisopado que sufrió depresión durante la pandemia al no saber cuándo podía volver a jugar al fútbol.

Diego Battiste

"Fue difícil, en mi caso muy difícil, lo hablé con la doctora y el cuerpo técnico bastante; me dio desesperación de no poder hacer lo que me gusta; lo único que tengo es el fútbol. Con ayuda de mi familia y mi novia la fui llevando, ahora estoy feliz", dijo el volante a Referí.

"Cuando el profe me pasaba las rutinas yo le decía no tengo la casa de Cristiano ni la de Messi, pero dentro de todo algo pude hacer. Ahora con las salidas en grupos de cuatro a los parques cambió la cabeza. Hacer ejercicio encerrado no era lo adecuado. Entré en depresión porque no tenía lo que me gusta y me hace feliz; lo hablé también un par de veces con psicólogo, pero ahora me volvió el alma al cuerpo. En mi caso fue muy difícil. Miraba la tele pero no me conformaba nada, de estar todo el día encerrado en casa tuve cruce de palabras con mi familia decargando mi mal humor con gente que no tiene nada que ver", confesó.

Varios fueron los jugadores que se expresaron de la misma forma.

Bentancourt, de Boston River, dijo que la incertidumbre de no saber cuándo podían volver a entrenar o jugar fue "lo peor". "La cabeza es el tema más complicado, la tenés que tener ocupada porque sino te aburrís. Yo tuve que recurrir a un profe particular que me armó una rutina que me mantuvo bastante ocupado".

Diego Battiste

El Gato Tancredi, de Cerro

José Luis Tancredi, uno de los referentes que tiene el plantel de Cerro, expresó: "Sin dudas la cabeza ifue lo más difícil de sobrellevar todo este tiempo, 100%, no sabias para qué te preparabas, no sabías cuándo era el primer día de entrenamiento o de competencia, eso lleva a pensar mucho, tuvimos que trabajar mucho en eso".

Diego Battiste

Leandro Paiva, de Cerro

"En mi caso tengo una familia numerosa, vivimos todos juntos y como mi madre es mayor tuvimos que tomar muchos cuidados", expresó por su parte Leandro Paiva.

El costo

"Estamos muy agradecidos con el Instituto Pasteur de la Repúlica, accedimos a un costo que a nivel de mercado es muchísimo más bajo que para nosotros es muy importante porque nos asegura un procedimiento ágil que fue fundamental. También agradecemos el aporte de recursos humanos de La Española para realizar los testeos", dijo Tealdi.

Diego Battiste Funcionarios de La Española

Al terminar la jornada, el personal de La Española ingresó al campo del Centenario por la América contra la Ámsterdm, para tomarse fotografías.

Devuelven el protocolo

"El viernes recibimos algunas observaciones menores del protocolo que le mandamos al Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y el lunes lo remitiremos nuevamente para que sea aprobado, lo cual no impide empezar con estos procedimientos ni tampoco con los entrenamientos el 15 de junio", admitió Tealdi.

La visión de una doctora

Así como el plantel de Boston River fue acompañado por la doctora Analía Romero el de Cerro compareció junto a Sofía López.

"El lunes de tarde tendremos los resultados y la AUF lo informará a los clubes", explicó.

Diego Battiste

Sofía López, doctora de Cerro

Las muestras tomadas el domingo fueron a la Mutual y de ahí será analizadas en el Pasteur que comunicará a la AUF los resultados.

Consultada López sobre cómo se puede aplicar el protocolo en función de la realidad económica de los clubes expresó: "El tema económico de los clubes en el fútbol uruguayo es complicado, igualmente hay muchas cosas que más allá de lo económico se pueden implementar fácilmente. Lo más difícil es la adquisición de los materiales. Pero hasta ahora lo vamos llevando bien. Cerro armó un presupuesto ajustado a la realidad y vamos por buen camino. Si hay compromiso y responsabilidad de todos es factible hacerlo".

"Si hay un positivo se aísla a la persona y se ve con qué otros tuvo contacto. En la fase, Cerro que tiene un plantel de 32 jugadores entrenará con un máximo de ocho jugadores y ahí se verá si hay un contagio a quiénes se aíslan", explicó.

"Los lineamientos serán los que están en el protocolo, ya tenemos todos los materiales asegurados, y los funcionarios y jugadores ya están informados no obstante lo cual mediante un Zoom explicaremos cuáles serán todas las medidas a adoptar cuando comience la fase 2", concluyó.

Diego Battiste

Así comenzó la fase 1. Sin abrazos, con la alegría del reencuentro y con jugadores que sienten que van dejando atrás la pasrte más complicada de la pandemia.