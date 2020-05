El Tanque y Miramar se mueven para volver en la C pese a sus deudas millonarias

El 28 de setiembre de 2014 Miramar Misiones inauguró su nueva sede en el mercadito ubicado en Ramón Anador y Maipú. La Intendencia de Montevideo, entonces comandada por Ana Olivera, les concedió el predio municipal con la condición de que debían edificar al fondo un vestuario con duchas para que los barrenderos de la zona tuvieran un lugar en el que bañarse y cambiarse. Dicha obra nunca se llevó a cabo y hace dos meses, el club fue desalojado por la comuna. Los cuadros y los trofeos tuvieron que ser trasladados al Méndez Piana. El equipo tocó fondo. En 2018 el cebrita había perdido la categoría en la Segunda División Profesional y en 2019 no pudo afrontar las deudas por lo cual no compitió. Sin embargo, en el Parque Batlle la ilusión para pegar la vuelta ya está instalada.

Algo similar ocurre allá por la calle Santa Mónica. Cada tarde, antes de que baje el sol, Freddy Varela se da una vuelta por el estadio Víctor Della Valle para ver cómo un puñado de funcionarios hacen mejoras y ponen en condiciones el terreno de juego de El Tanque Sisley, equipo que a principios de 2018 no pudo afrontar las deudas que arrastraba de la temporada 2017 y no se presentó a disputar el Campeonato Uruguayo.

El lunes en Vamos que Vamos que se emite por AM 1010, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso, expresó: "Tenemos confirmado que El Tanque Sisley y Miramar Misiones tienen intención de volver a jugar el campeonato de la Primera División Amateur mediante acuerdos económicos con los jugadores a los que les adeudan. El 17 de junio se reúne la divisional y va a tener que definir un formato de torneo más corto porque la C, parte del torneo de juveniles y parte del torneo femenino es subvencionado por la AUF".

Miramar Misiones-Cerrito en el Méndez Piana

¿Es viable el retorno de ambas instituciones? ¿Cuánto deben? ¿Qué dicen los jugadores que son los acreedores?

Tras perder la categoría en la Segunda División Profesional a fines de 2018, Miramar Misiones no se presentó en 2019 a jugar en la exdivisional C porque los jugadores presentaron reclamos por un total de US$ 119.676.

El vicepresidente de la Mutual, Diego Scotti, dijo a Referí que antes de la pandemia del coronavirus el gremio de los futbolistas mantuvo contacto con dirigentes de los dos clubes. "Se acercaron para manifestar su intención de volver, presentaron una idea de fórmula de pago y nosotros, como no poder tomar una resolución al respecto, se la trasladamos a los jugadores".

Leonardo Carreño

El estadio Víctor Della Valle

Reunión con Miramar

Algunos de los jugadores a los que Miramar Misiones les debe dinero se llegaron a reunir con el gremio antes de que el fútbol y el mundo se paralizara por la pandemia. Integrantes de la Mutual les hicieron saber lo que el club les ofrecía.

Uno de los jugadores que participó de la reunión reveló a Referí: "Me resultó extraño que la propuesta fuera grupal porque ya no somos un grupo, muchos jugadores dejaron de jugar y otros están en otros clubes. Ninguno de los que fuimos la aceptamos porque fue una propuesta irrisoria, nos ofrecían entre US$ 20 mil y US$ 25 mil para repartir entre todo el grupo y refinanciar el resto en cuotas. Nos dijeron que alquilando el Méndez Piana podían recaudar alrededor de US$ 12 mil en el año e irnos pagando y que si el equipo ascendía nos cancelaban el total de la deuda".

En diciembre de 2019, los monos realizaron elecciones y Alfredo Ottonello fue designado como nuevo presidente.

Sin embargo, Ottonello dijo a Referí que el club no tiene como "prioridad" volver a competir con el primer equipo en este 2020 ni en 2021. "Lo primordial es volver a competir en juveniles, pero tenemos deuda con los cuerpos técnicos. El año pasado descendimos a Segunda en formativas y cumplir el protocolo va a ser algo complicado: movemos 120 gurises en cinco categorías", expresó.

"Para el equipo principal solo si aparece algún grupo inversor o algún gerenciamiento se podría volver a jugar. Tuvimos algunas conversaciones pero después vino la pandemia. Este es un club simpático, la hinchada no arma lío y tiene una ubicación privilegiada", contó el titular del club con ilusión.

Con el aporte de socios e hinchas que se volvieron a arrimar al Méndez Piana, el club tiró abajo el muro perimetral de la cancha y colocó tejido con postes. Se realizaron obras de pintura y ampliaciones en los vestuarios. La cancha tuvo un primer resembrado que se reforzará en los próximos días.

Si se quieren emocionar más que cuando vieron Coco🎬 miren este tremendo video de @fefemoreira9 ayudado por el "Pichu" @cristhiancol14. pic.twitter.com/JMX5YJbSCG — Club Sp. Miramar Misiones 🦓 (@miramaroficial) May 11, 2020

Sin embargo, el pasivo del club asusta. El club tiene deudas por US$ 1,8 millones y sus principales acreedores son el Banco de Previsión Social y Tenfield.

Jugadores como Christian Colman, Joel Pias, Sebastián Estévez , Alexis Magnone y los experimentados Pablo Pereira y Mauro Vila no volvieron a reinsertarse en el fútbol uruguayo tras el descenso de 2018 y la posterior desafiliación de Miramar Misiones.

Varela se mueve para volver

El Tanque Sisley no pudo afrontar las deudas para comenzar la temporada 2018 y el club perdió la categoría dejando rengo al Campeonato Uruguayo de esa temporada.

Leonardo Carreño

El césped del Della Valle

El fusionado le debía US$ 386 mil a sus jugadores y a último momento, como siempre, Varela llegó con una oferta de US$ 100 mil a los futbolistas para repartir entre el plantel ofreciendo refinanciar el resto. Pero los jugadores dijeron basta, no aceptaron y el equipo se fue automáticamente al descenso.

Un año después, la Mutual presentó los números de las deudas de los clubes y sin haber jugado la temporada 2018, El Tanque incrementó su pasivo con los jugadores a US$ 770.283. ¿Qué pasó? Uno de los referentes de aquel plantel contó a Referí: "Cuando empezamos a ir a la Mutual empezaron a saltar deudas viejas por todos lados, había premios que no cobramos como el de haberle ganado a Sud América las finales para evitar el descenso en 2017 y también corrieron a lo largo de 2018 los contratos que estaban firmados porque hubo jugadores que no consiguieron cuadro en ese semestre. A todo eso hay que sumarle los intereses que se fueron generando".

De aquel plantel de 2018 tuvieron que dejar el fútbol al no encontrar oportunidades los juveniles del club Santiago Segovia, y Diego Patrone y también el ex Defensor Sporting Marcos Lyford-Pikem quien prefirió terminar su carrera de logística.

Diego Battiste

El Tanque Sisley-Sud América, final por el descenso en 2017

Claudio Dadomo es uno de los acreedores porque integró el plantel de 2017, aunque en 2018 cambió de área y comenzó a trabajar como una especie de gerente del club, como nexo entre los jugadores y la dirigencia.

"Se está buscando llegar a un acuerdo con la Mutual, (Freddy) Varela se ha movido bastante y ha charlado con (Ignacio) Alonso. Si vuelven Miramar y El Tanque se les abre la puerta a 50 o 60 jugadores y también se reabre la posibilidad de cobrar una plata por la cual los jugadores trabajaron. Ahí yo estoy del otro lado del mostrador y en su momento di esa plata como perdida", dijo Dadomo.

Freddy Varela

Varela, por su parte, no quiere ni saber de hablar de números. "Eso lo está manejando el contador del club", se excusó en diálogo con Referí. "Hay chances de volver, tuvimos reuniones con la Mutual y con la AUF. Estamos haciendo obras de pintura, limpieza y cortando el pasto en el estadio".

El peculiar presidente del fusionado, de 82 años, reconoció que el club buscará fondos para hacerle una oferta colectiva a los jugadores refinanciando el resto. Pero para eso deberá contar con el visto bueno de todos los jugadores. Tanto en el caso de El Tanque como en el de Miramar Misiones si un solo jugador se niega a aceptar la fórmula que presenten los clubes el mismo quedará impedido de volver a jugar.