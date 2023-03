Diego Aguirre viajó para hacerse cargo de Olimpia y dijo: "Me dolió no ser nombrado técnico de la selección"

El entrenador uruguayo Diego Aguirre viajó en la mañana de este domingo hacia Asunción del Paraguay, para hacerse cargo de Olimpia, el que será su nuevo club, tal como lo informó Referí.

El entrenador hacía un año que no dirigía, luego de haber salido muy mal de Cruz Azul de México.

Luego estuvo ternado entre los que tenían posibilidades de ser el técnico de la selección uruguaya cuando fue cesado el Maestro Óscar Tabárez.

Aguirre luchó por ese puesto junto con Diego Alonso, -quien finalmente fue el elegido de los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)-, y con el Cacique Alexander Medina.

Consultado respecto a lo que fue la situación que derivó en la elección del Tornado en desmedro suyo y de Medina, Aguirre habló.

"La selección uruguaya me generaba ilusión, es parte de la carrera. Me dolió no ser nombrado como director técnico el año pasado. Es parte de las cosas malas de mi carrera. Creo que podía haber sido, pero no dependía de mí. Eso quedó atrás y ahora pienso en lo que viene para adelante", sostuvo el flamante DT de Olimpia de Paraguay este domingo en el programa Polideportivo de canal 12.