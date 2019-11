Diego López, técnico de Peñarol: "No nos merecíamos este sufrimiento"

"No nos merecíamos este sufrimiento", fue lo primero que dijo el técnico de Peñarol Diego López en la conferencia de prensa posterior al partido que su equipo venció 2-1 a Plaza Colonia en el Campeón del Siglo.

Y argumentó: "No lo merecíamos porque en el primer tiempo fuimos muy superiores y cuando no se hacen los goles puede pasar de todo como casi pasa".

El entrenador expresó que fue "una locura" la jugada en que Cecilio Waterman se escapó solo y Elías Umeres falló el gol con el arco vacío. "Hubiese sido una lástima si terminaba en gol. Tenemos que estar más atentos a la hora de defender y no quedar de esa forma. No podemos perder cuando no se gana porque estamos corriendo de atrás".

López entendió que en el partido de este sábado su equipo "no se apagó, se dio continuidad a lo que se estaba haciendo, lo que les dije de seguir insistiendo con mas intensidad pero siempre ordenados".

Agregó que el partido le hizo acordar "al de Cerro con el gol de Lucas Viatri al final (Clausura 2018), fue muy fuerte, un golpe anímico para todos ganar este tipo de partidos".

Por último señaló que iba a ser mucho más difícil pensar en la Anual o el Clausura si Peñarol no ganaba: "Uno también piensa esas cosas, se cruza todo por la cabeza y es inevitable que cuando vas empatando sabes que vas dejando cosas".