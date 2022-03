Diego Lugano acompañó a Edinson Cavani en su regreso en Manchester United y el delantero le agradeció

El excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, estuvo presente este sábado en Old Trafford para ver el regreso de su excompañero en la celeste, Edinson Cavani, en la victoria de Manchester United por 3-2 sobre Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur.

Hacía 32 días que el salteño no jugaba luego de que se había lesionado tras el encuentro disputado el pasado 8 de febrero contra Burnley que terminó igualado 1-1.

Cavani ingresó a los 79 minutos y lo más importante para él, fue justamente el regreso. Además, cuando entró el partido estaba igualado 2-2 y casi enseguida de su inclusión por parte del técnico alemán del equipo, Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo anotó el 3-2 de la victoria en lo que fue su hat trick que lo convirtió en el máximo goleador mundial.

Lugano subió una foto suya en Old Trafford con el comentario -mitad en español y mitad en inglés-: "Acompañando al Edi Cavani en Old Trafford. What a game!!! (Qué partido!!!)".

Cavani le agradeció este domingo su presencia en el llamado Teatro de los Sueños, como se conoce al estadio de los red devils. "Gracias por la visita, capitán", le escribió el salteño.

Ahora, el uruguayo se prepara para volver a esa cancha el martes a la hora 17 de Uruguay cuando reciban a Atlético de Madrid de Luis Suárez y José María Giménez, en lo que será la revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones en los que clasificará solo uno de esos equipos. En la ida, Manchester United logró sacar un empate del Estadio Wanda Metropolitano en un encuentro que terminó 1-1.