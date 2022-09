Diez piques para ir preparado a una Expo Prado “normal”

117 exposiciones

El nombre real de la Expo Prado es “Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial”. Esta edición, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), será la N° 117 y se hará del viernes 9 al domingo 18 de setiembre. La ARU se fundó en 1871 –cumple 151 años– y la “Primera Exposición Feria Ganadera” la desarrolló en 1883 en un predio ubicado donde hoy está el cruce de la Av. 18 de Julio y Magallanes, frente a la entonces Plaza Artola, actual plaza de los Treinta y Tres Orientales. En el predio de la Rural del Prado la muestra ganadera se realiza desde 1913.

Juan Samuelle

DATOS

Sin restricciones

Gonzalo Valdés Requena, presidente de la ARU, destacó que la Expo Prado de 2022 recuperará su “normalidad” tras dos años en los que se realizó teniendo como marco algunas restricciones, considerando la pandemia por covid-19. También elogió –y le agradeció– al equipo de exposiciones por el esfuerzo para hacer las muestras de 2020 y 2021, que pudieron concretarse pese a la emergencia sanitaria, lo que distinguió a Uruguay en el exterior, donde este tipo de exposiciones no se realizaron –por ejemplo no se hizo la Expo Palermo (Argentina), la Expo Esteio (Brasil) ni la Expo Mariano Roque Alonso (Paraguay)–.

NORMALIDAD

Precios y beneficios

Los precios de las entradas serán –según se adquieran en la APP ARU y en expoprado.com o en las boleterías–: $ 300 y $ 350 la general de lunes a viernes; $ 350 y $ 400 la general sábado y domingo; y $ 230 los mayores de 65 años (lunes y martes) y estudiantes e integrantes de excursiones que se inscriban en la web. Menores de 10 años ingresarán gratis durante los 10 días. Promociones: 50% de descuento con MasterCard BROU Recompensa; 20% de descuento con eBROU; 20% de descuento con MasterCard o VISA del BROU; 20% de descuento con MasterCard o VIDA de Santader; 2x1 con el club El País.

ENTRADAS

Un 13% más

La cantidad de animales inscriptos creció 13% respecto a 2021, totalizando 2.259 ejemplares de unas 60 razas. Bovinos: 651 ejemplares de 14 razas; ovinos: 442 de 14 razas; equinos: 169 de 10 razas; suinos: 21 de 3 razas; y caprinos: 9 de 4 razas. Se añaden 77 equinos de 4 razas para pruebas funcionales; 70 perros de 2 razas; 584 aves de varias razas; y 236 conejos de varias razas. Los galpones están “colmados”, informó Andrea Galeano, gerente ejecutiva de la ARU, incluso se utilizarán carpas adicionales, asegurándose también allí el máximo confort para los animales y sus cabañeros.

Juan Samuelle

ANIMALES

Genética líder

La Expo Prado se considera la antesala de la zafra de comercialización de reproductores, momento clave en cada primavera para el sector ganadero, durante el cual cada año se invierte estratégicamente en genética mejoradora. Durante la muestra ganadera de la ARU hay remates especiales, que se caracterizan no tanto por el volumen de animales vendidos, sí por los valores. En la edición de 2021, por ejemplo, la cotización máxima en bovinos fue US$ 26.000 por un Polled Hereford de Sociedad Ganadera San Salvador y en ovinos fue US$ 34.000 por un Corriedale PI de El Piramidal.

REMATES

Prado lleno

Rafael Ferber, director de Exposiciones de la gremial anfitriona –la ARU–, informó en el lanzamiento de la actividad que realizar una exposición con el nivel que se verá en la Expo Prado 2022 “es posible por las más de 680 empresas que participan en la muestra, un número que impacta para un país como Uruguay, empresas que representan a más de 2.500 marcas entre todas”. Muchos expositores participan desde hace mucho, algunos incluso desde hace décadas, pero también hay nuevos, tanto del sector privado como del público y se reforzó la participación de embajadas y de las cámaras de comercio.

STANDS

Destaques en el programa

El programa completo de actividades ganaderas, del ciclo de conferencias y de otras instancias, como los espectáculos, se actualiza a diario en el sitio expoprado.com.uy. Habrá, se adelantó, tres momentos especiales: el día de la inauguración, el viernes 9, se desarrollará un reconocimiento a las mujeres rurales por el valor de sus aportes al frente de las familias y de las empresas en el medio rural; el domingo 11 habrá un encuentro de mujeres tejedoras que llegarán desde todo el territorio nacional a exhibir sus trabajos artesanales; y el sábado 17 se hará el primer encuentro de tropillas entabladas.

IDEAS

Reunión de la FARM

Uno de los momentos clave en el programa de actividades para las autoridades de la ARU será la realización de la reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), entidad que nuclea a representantes de entidades agropecuarias del Cono Sur del continente. Por Uruguay, en ese ámbito, participan dos gremiales: la ARU –su presidente, Valdés Requena, es quien preside la FARM en estos momentos– y la Federación Rural (FR), cuyo presidente es Martín Uría. Uno de los temas a considerar es el del TLC que Uruguay procura con China, pero también se tratarán otros, como los sanitarios.

Juan Samuelle

GREMIALISMO

Desde el palco oficial

En cada Expo Prado hay una instancia muy esperada, la del acto inaugural (previsto para el sábado 17), en cuyo marco se realiza el Desfile de los Grandes Campeones y se emiten los dos discursos: el del presidente de la ARU y el del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos –expresidente de la ARU–, en representación del gobierno. En algunos años, además, habló el presidente de la República. Luis Lacalle Pou fue invitado a concurrir a la Expo Prado y se estima que irá en más de una oportunidad. También se descuenta la visita de otros ministros de Estado.

DISCURSOS

Sin restricciones

Una de las novedades en esta Expo Prado 2022 –exposición que el público podrá visitar entre las horas 9 y 21 de cada día– será el normal desarrollo de actividades en el espacio Plaza Prado, como sucedía previo a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Plaza Prado, con espectáculos musicales, baile y barras para el servicio de bebidas y comidas, funcionará todos los días desde la hora 20 y hasta las 6 del día siguiente. El programa de cada show se irá exponiendo en expoprado.com.uy, al igual que el precio para el acceso y otros detalles a confirmar al cierre de esta edición.

PLAZA PRADO