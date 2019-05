Difícil no ilusionarse con el futuro: Uruguay XV venció con claridad a Brasil

Lo bueno de poner en marcha el proceso de un segundo seleccionado es que hay mucho para ganar y poco para perder. El objetivo central es desarrollar jugadores, ampliar la base, exponer a un mayor nivel de competencia a jugadores que, de otro modo, les costaría mucho más el salto entre Teritos y Teros.

Sin embargo, el rugby -el deporte- se hace de resultados. Se juega para ganar. Y cuando se gana como se ganó este sábado (38-19 a Brasil por el Sudamericano) con un equipo desarrollo, y se lo hace ante un rival fuerte, y superando dificultades,y hasta casi por la misma diferencia que lo hicieron los Teros hace 3 meses… bueno, entonces el círculo cierra perfectamente.

Pero si encima en los 80 minutos se vieron jóvenes con poquísima o nula experiencia en Teros poniéndose el equipo al hombro, manejando los tiempos, la cosa da un paso más. Hace rato que el proceso de selección de ruby viene mostrando que tiene futuro -no en vano Los Teritos son los actuales campeones sudamericanos tras ganarle a Los Pumitas-, pero partidos como los de este sábado en San Pablo hacen pensar no solo que la posta está bien cuidada, sino que las camadas nuevas darán pasos bastante más arriba que lo que lograron las últimas generaciones históricas de 2015 y 2019.

Algunos datos: este plantel de Uruguay XV se presentó con un promedio de 23 años, con ocho jugadores de Los Teritos que jugarán el próimo Mundial M20. Y enfrente tenían a un Brasil con 14 de los 23 que habían estado en el partido del Charrúa en marzo. El favorito era Brasil, pero este Uruguay XV tuvo personalidad para llevárselo levantando un 0-12 en contra. Ahora lidera el campeonato junto a Argetina, ambos con 10 puntos. El formato de torneo no prevé que se crucen, por lo que en la última fecha definirán el título enfrentando Argentina a Brasil y Uruguay a Colombia.

Algunas claves

Enontrarle la vuelta. El inicio fue de Brasil no solo en el score, sino también en el dominio de juego. Los norteños dominaron el contacto en ese arranque, en el que llegaron a dos tries: uno encontrando el espacio por afuera tras un kick cruzado y otro tras un line rápido en el que la pelota volvió al hooker y rompió tres tackles. En defensa costaba, pero también en ataque, donde salvo excepciones Uruguay XV no podían imponer condiciones para generar un ritmo de pelota rápido.

Pero con el 12-0 lo empezó a hacer. Manuel Diana se mostró como uno de los más desnivelantes en lo físico, pero tampoco desentonó la segunda línea, compuesta por Aliaga y Garese, que pusieron el equipo adelante. Con eso, de a poco, Uruguay logró ir emparejando,

El ingreso de Tite Etcheverry: había entrado a los 15 luego de un golpe de Iruleguy. Pero aún viniendo desde el banco, el jugador de Carrasco Polo le dio otra dinámica al equipo. Proveniente del seven, buscó correr desde el fondo cada pelota, y le puso su magia y desparpajo. Eso, por ejemplo, trajo el primer try uruguayo: corrida por la banda, un par de jugadores vencidos y luego un kick con perfil cambiado al medio, para que apareciera Inciarte primero y luego Favaro para poner el descuento.

Más cómodo en la parte física Uruguay llegó al segundo try a través del maul, y fue Kessler el que apoyó el 14-12.

#SAR6N | ¡TRY DE URUGUAY! Gran try del seleccionado uruguayo luego de un line que terminó en maul. German Kessler apoyo para #UruguayXV.

🔥🏉🇺🇾 pic.twitter.com/l9p5BUSRKY — RugbyYa! (@Rugby_Ya) 18 de mayo de 2019

El desorden. De a ratos el partido tuvo mucho desorden, Por ejemplo eso trajo el tercer try brasileño, con otra pelota mal cubierta por afuera. La respuesta uruguaya trajo el try de Aliaga en una jugada de varias carambolas, en la que el segunda línea tuvo la virtud de jugar con lo que tenía enfrente, para poner el 19-14 con el que se fueron al descanso,

La defensa del segundo tiempo. Uruguay dejó en cero a Brasil en el segundo tiempo. Es cierto que el encuentro tuvo 20 minutos del complemento de poca intensidad, en la que ambos sintieron el desgaste del primero. Pero en ese momento y en los 20 finales, Uruguay tuvo una defensa ordenada, paciente y agresiva, envolvente, que fue bien arriba y deja a Brasil sin ritmo de juego, resolviendo errores del partido ante Chle y del primer tiempo ante los norteños. En ataque no terminó de desenmarañar ese juego de Los Tupis de enaltecer todos los breakdowns. Pero supo aprovechar un error de salida rival para llegar al cuarto try tras un tapping, y el quinto, de Blengio, en una de las pocas jugadas de juego vertical.



Los juveniles responden. Aliaga, Garese, Civetta, Inciarte (buena trabajo en la base), D’Avanzo (condujo sobriamente, usó el muy bien pie que tiene cuando fue necesario, sin complicarse), Costábile, Etcheverry… fueron varios los que, cuando se necesitaba, aparecieron. A ellos se sumaron algunos de los expedientes de Teros, para completar una victoria que vale mucho pensando en el mañana. Hay futuro.



Ficha técnica

(datos de Américas Rugby News)

BRASIL

1 Lucas Abud, 2 Yan Rosetti, 3 Pedro Bengalo, 4 Luiz Viera, 5 Gabriel Paganini, 6 Matheus Souza, 7 Cleber Días, 8 André Arruda, 9 Laurent Bourdat, 10 Lucas Tranquez, 11 Daniel Silva, 12 de Wet van Niekerk, 13 Robert Tonorio, 14 Ariel Rodrigues, 15 Daniel Sancery (capt.)

Suplentes: 16 João Talamini, 17 Wilton Rebolo, 18 Matheus Rocha, 19 Lucas Piero Moraes, 20 Michael Oliveira, 21 Leandro Castiglioni, 22 Lucas Duque, 23 Stefano Giantorno

URUGUAY XV

1 Facundo Gattas, 2 Germán Kessler, 3 Juan Pedro Rombys, 4 Felipe Aliaga, 5 JuanJuan Garese, 6 Juan Manuel Gaminara (capt.), 7 Santiago Civetta, 8 Manuel Diana, 9 Tomás Iniciarte, 10 Matías Davanzo, 11 Juan Pablo Costabile, 12 Agustín Della Corte, 13 Alfonso Costa, 14 Federico Favaro, 15 José Iruleguy

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Joaquín Jaunsolo, 18 Santiago Bonasso, 19 Maxime Sonneveld, 20 Gonzalo Soto Mera, 21 Tomás Ubilla, 22 Manuel Blengio, 23 Felipe Etcheverry

PUNTOS

BRASIL

Try: Lima, Viera, Sancery

Conversion: Tranquez (2)

URUGUAY XV

Try: Favaro, Kessler, Aliaga, Della Corte, Blengio

Conversion: Favaro (4)

Penalty: Favaro (2)