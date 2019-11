Dirigente de Nacional le mandó a Ubriaco el video de la falta de Xisco y luego lo bloqueó

El dirigente de Nacional y exintegrante de la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quedó molesto con el director del Departamento Arbitral de la AUF, Darío Ubriaco, luego de que le enviara el video del segundo gol de Peñarol a Plaza Colonia en el que hubo una falta previa de Xisco Jiménez al argentino Umeres que no fue cobrada por el juez del encuentro, Gustavo Tejera.

Giuria le envió el video y Ubriaco le contestó que no correspondía que se lo enviara, por lo que el directivo albo procedió a bloquarlo de Whatsapp.

"Hace más de 15 años que lo conozco. Lo único que hice fue mandarle el video. No le puse nada, ni que nos robó (sic) y se me puso en personaje. No corresponde que lo haga. Lo bloquee y ya está. ¿Dónde labura? ¿En la estiba? No, en el Colegio de Árbitros. Entonces lo bloquee y no hablo más con él", explicó Giuria a Referí este domingo a la mañana.

Según agregó el directivo de Nacional, entendió que había otro tipo de relación con el exárbitro ya que lo conoce desde hace mucho tiempo.

"Pensé que había la suficiente confianza para mandarle el video. Se ve que no la había. Entendí que tenía la confianza suficiente para mandárselo, pero parece que yo estaba equivocado", agregó.

Giuria recordó que entró "en 2001 en el Colegio de Árbitros cuando él ascendía a Primera para arbitrar. Hemos hablado 87 mil veces de cualquier cosa, pero si se pone en personaje, ya está".

Para el dirigente tricolor, "fue falta de Xisco y el árbitro estaba al lado. No pasa nada. Ya está. El partido terminó, pero es muy fuerte. Cuando entramos en esta etapa del campeonato, no me empieces con eso".

Además, sostuvo que "en el primer tiempo cobraron un offside de Plaza en una jugada muy peligrosa, que no había sido, Pero bueno, ya está".

Referí se contactó a su vez con Ubriaco, quien contestó que no hace "análisis de arbitrajes por Whatsapp con ningún dirigente, no corresponde. Esos debates con los clubes los hacemos en el Colegio de Árbitros cuando solicitan audiencia".

Asimismo, prefirió no hablar del tema: "De mi parte, no hay comentarios. No es necesario".