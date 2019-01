Domínguez afina el equipo para el debut de Nacional

Nacional se prepara para su primer partido de pretemporada, este martes a la hora 22.15 ante River Plate argentino en el Campus de Maldonado, y el fin de semana el entrenador argentino Eduardo Domínguez realizó sus primeros trabajos de fútbol en Punta del Este, donde el plantel tricolor continúa con su preparación por estos días.

El nuevo DT albo, con los futbolistas que tiene y a la espera de nuevas contrataciones –en su primera conferencia de prensa en Los Céspedes dijo que pretendía dos refuerzos por línea–, comenzó a afinar el once para el encuentro ante los millonarios.

En las canchas del Club Punta del Este, en un partido de dos tiempos de 40 minutos ante un combinado de jugadores de Maldonado, Domínguez paró un equipo base con varias certezas y algunas novedades.

En el arco estuvo Esteban Conde, quien fue el golero titular durante la mayor parte de la temporada pasada y que pelea el puesto con el panameño Luis Mejía.

En los laterales, la zona que tuvo las bajas de Jorge Fucile y Alfonso Espino y en la que hay interrogantes para ver quiénes ocuparán esos puestos, aparecieron por la derecha Matías Zunino, quien se retrasó de su posición de volante para comenzar más de atrás, y Axel Müller, quien regresó al club tras jugar el pasado semestre en Racing y que aún no tiene minutos oficiales con los albos en Primera. En caso de confirmarse, será una de las caras a descubrir por los hinchas tricolores.

En tanto, la pareja de zagueros centrales tuvo a Rafael García y a Guzmán Corujo, quien reaparece después de su larga lesión de rodilla que lo dejó afuera en la segunda mitad del año pasado. Si bien ambos ya han coincidido en el club y se conocen, es una dupla que debe sumar minutos para consolidarse en ese puesto.

En el medio, Domínguez, además de los nombres, dio pistas del sistema que parece ser el que utilizará al colocar una línea con un doble cinco en el que estuvieron Christian Oliva y Gabriel Neves, dos juveniles que han jugado juntos en inferiores y que el año pasado tuvieron sus primeros partidos en el principal equipo, con el primero de ellos siendo la revelación tricolor.

Más adelante hubo tres jugadores. Por derecha, la sorpresa, fue Santiago Rodríguez, quien integró la preselección uruguaya sub 20 y antes participó en procesos sub 15 y sub 17; es un mediapunta o volante ofensivo veloz de la generación 2000. “Tiene uno contra uno y es muy eficiente en situaciones de gol. Siempre aporta dos dígitos en sus temporadas”, dijo a Referí Sebastián Taramasco, responsable de las formativas de Nacional, cuando este año ascendieron al juvenil que fue campeón de la Libertadores sub 20.

En el medio de esa línea ofensiva estuvo Rodrigo Amaral, quien volvió al club y se paró como mediapunta, mientras que por la izquierda Domínguez colocó a Kevin Ramírez, otro de los que retornó para la actual temporada y fue puntero por esa banda.

En tanto, el delantero de área fue Sebastián Fernández, quien fue el principal referente de la ofensiva, posición en la que ya ha jugado en varias ocasiones.

Los tantos de los albos, que ganaron por 2-1, fueron anotados en el segundo tiempo por Rodrigo Amaral y por Octavio Rivero, el nuevo delantero del equipo, a quien los bolsos esperan verlo en acción y que ya aprontó con gol.

El plantel tricolor continuará con la pretemporada este lunes en doble horario, con la última incorporación, la del argentino Gustavo Lorenzetti, ya integrado, con la expectativa de si podrá tener minutos ante River Plate.

Ante los millonarios será el primer partido de la era Domínguez para los tricolores, que ya tienen confirmado un segundo amistoso ante Colón de Santa Fe el próximo jueves en Paysandú (ver apunte).

El nuevo Nacional va tomando forma y esta semana serán los primeros ensayos de su nuevo DT, con el clásico de verano del próximo 21 de enero en la mira.

River Plate: El campeón llegará sin tres referentes Marcelo Gallardo definió el plantel de River Plate que llegará a Maldonado para enfrentar a Nacional este martes y en la nómina no aparecen tres de los referentes del plantel campeón de América: Jonathan Maidana, Leonardo Ponzio ni Ignacio Scocco. El primero de ellos por estas horas es negociado a Toluca de México y en Argentina dan como un hecho que no seguirá en el conjunto millonario. Por su parte, Scocco está lesionado y Ponzio es reservado para el sábado, cuando vuelvan a la Superliga frente a Defensa y Justicia. En el plantel de River Plate sí estarán Camilo Mayada y Nicolás de La Cruz, los dos uruguayos que siguen en el club franjeado. La nómina de Gallardo la conforman los arqueros Lux y Armani; los defensores Moreira, Montiel, Pinola, Casco, Martínez Quarta, David Martínez, Sibille y Gallardo; los volantes Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios, Quintero, Ferreira, Zuculini, Mayada y De la Cruz; y los atacantes Santos Borré, Pratto, Beltrán y Girotti.

Amistoso en Paysandú el jueves. Nacional confirmó su segundo amistoso de pretemporada, el próximo jueves 17 en el Estadio Artigas de Paysandú, frente a Colón de Santa Fe a la hora 21:15. Las entradas costarán $ 200, los menores de 12 años ingresarán gratis con un adulto y todo lo recaudado será donado al Centro de Inundados.