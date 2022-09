Edinson Cavani: "Viví un momento de ansiedad que me desestabilizó y no me dejaba dormir"

Edinson Cavani contó un episodio de ansiedad que le tocó vivir en su carrera de futbolista: "A mi me pasó después de un partido de fútbol, que fue clave, que fue importante en lo que fue mi carrera, que me marcó mucho y me sobrecargué de responsabilidad en ese momento", expresó el jugador.

Agregó que "lo que me tocó vivir a mi, que fue un poco un tema de ansiedad, mucha ansiedad que te desestabiliza mucho y no me dejaba dormir y era increíble. Y en ese momento uno se preguntaba, pero ¿para qué?, ¿por qué?. El por qué te lo puede explicar alguien que realmente pueda haber estudiado que pueda haberse preparado para poder explicártelo a veces, por qué pasan ciertas cosas" expresó el futbolista de Valencia español. Cavani habló sobre ese momento en su carrera en el marcado de una campaña sobre salud mental y lo hizo como colaborador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Hay que confiar en la gente que ha salvado muchas vidas y hay que confiar en la gente que trabaja y se preparar para protegernos y cuidarnos. Esa es la salud mental. Es saber que somos seres humanos como todo el mundo y que vamos a tener problemas y que podemos tener problemas y que podemos sentirnos mal y que podemos llorar y que podemos perder. Y que después vamos a ganar", indicó. AFP Cavani con la selección "Yo colaboro con OPS por una cuestión de mi forma de ser, apostar a llegar a aquella parte de la población, de la sociedad un poco más necesitada. Hablar de salud es tratar de buscar la mejor forma de vivir. El tema de las vacunas y creo que en esta época de pandemia se ha hablado mucho, ¿no? Hemos vivido siempre vacunándonos, es algo que para mi es salud", manifestó Cavani. En el video promocional dijo que en el fútbol ha "dado siempre lo mejor". "¿Qué le puedo dejar a la gente? Eso, de que el fútbol es como la vida. Tenés que, en las cosas que hacés, hacerlo con el corazón, dar todo. Me parece más que una actitud, una responsabilidad frente a la vida. Una responsabilidad que tenemos que tener nosotros de ocuparnos de muchas áreas de nuestra vida que son fundamentales para poder tener una vida saludable", agregó. El salteño agregó que hay que ser fuerte "para afrontar ciertas situaciones. "Eso no es creerse a veces un superhéroe de que yo todo puedo aguantar y que yo todo puedo hacer y que todo puedo lograr", dijo y destacó el rol de la familia y de los amigos.