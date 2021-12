Eduy21 se reunirá con el gobierno por primera vez en 2021, y espera que el sistema político le de un lugar en la discusión educativa

En los últimos dos años del gobierno frenteamplista la asociación civil independiente y políticamente plural de expertos Eduy21 formó parte de la agenda y el debate educativo. Su texto Libro Abierto juntó varias propuestas para el futuro de la educación nacional, como un marco curricular común entre las edades de 3 y 14 años, autonomía de los centros educativos, mayor poder en la toma de decisiones del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), priorizar las competencias en la educación, dar una formación universitaria a los docentes y eliminar la repetición.

En 2019 el organismo se reunió con todos los partidos con el fin de aportar a las políticas de la actual administración. Con la victoria de la coalición multicolor, varios de sus integrantes pasaron a formar parte del gobierno, como Pablo da Silveira y Ana Ribeiro, ministro y subsecretaria de Educación, y el secretario de Deporte, Sebastián Bauzá.

Sin embargo, Eduy21 no se ha visto presente en la agenda política de la educación ni ha sido invitada a la discusión sobre la nueva reforma conocida como “Transformación Educativa”, de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El presidente de Eduy21, Juan Pedro Mir, detalló a El Observador que el 8 de diciembre se reunirán con las autoridades de ANEP, en lo que será su primera reunión con un organismo del gobierno en 2021.

La última vez que habían tenido un encuentro importante fue en diciembre de 2020, cuando se reunieron con Luis Lacalle Pou y le transmitieron ideas relacionadas a la educación en pandemia: un Fondo Covid para la enseñanza, un calendario bimestral y “garantizar el acceso a las condiciones requeridas para que los modos híbridos de educación constituyan un instrumento igualador de oportunidades”, como dice el comunicado que publicaron tras esa instancia en Twitter.

"Seguimos funcionando"

En febrero se habló de una “elegante” disolución de esta sociedad civil, según publicó en su momento El País, debido a la falta de incidencia y a que no se veía que el gobierno actual fuera a hacer un cambio a fondo de la educación. Sin embargo, el integrante de Eduy21 Renato Opertti aseguró a El Observador que no existe “ninguna etapa de cierre” de la agrupación, y dentro de esta se sigue buscando “incidir en transformar la educación”.

Por su parte, Mir, exdirector de Educación del MEC y actual director del Liceo José Pedro Varela, indicó que el grupo sigue funcionando “como un actor más” en la discusión sobre la educación, con “esfuerzos de muchos actores”. “Tuvimos que reposicionarnos cuando muchos de Eduy pasaron a gobierno”, señaló. Para Mir, este descenso en la participación o la incidencia de la asociación civil es parte de un proceso.

Opertti, decano de la Escuela de Postgrados de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), valoró el “compromiso” con el que los exintegrantes que hoy tienen un rol gubernamental trabajan, y destacó que han tomado algunas ideas que eran debatidas en las reuniones del grupo.

Destacó la pluralidad e “independencia del pensamiento” que mantiene el grupo a la hora de actuar, y afirmó: “los que pensaban que éramos un brazo de algún partido político, se equivocaban”.

Acercarse al sistema político

Desde Eduy21 buscan que el sistema político le dé a la organización un “rol” claro, indicó Opertti. Al grupo le gustaría tener una mayor comunicación, como la que tuvieron en las elecciones de 2019, con los distintos partidos, “siempre dispuestos a conversar con quien sea”, afirmó el decano de la UCU, quien cree que Eduy debe buscar una “profundización” de su relación con los partidos y con el gobierno en general.

Aunque su reunión con ANEP el 8 de diciembre será la primera reunión oficial con el gobierno en 2021, tanto Mir como Opertti sostienen que se han reunido de manera informal y recurrente con distintos políticos. Por ejemplo, Opertti contó que tienen diálogo con Adriana Aristimuño, directora sectorial de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, y exintegrante de Eduy21.

Transformación educativa

Juan Pedro Mir aclaró que la agrupación prefiere no meterse en temas "picantes" como el cruce entre el gobierno y los sindicatos

Para Juan Pedro Mir en la “Transformación Educativa” que plantea ANEP “se comparten lineamientos del Libro Abierto”. Sin embargo, Opertti aclaró que no tiene “detalles” de fondo sobre la propuesta, aunque desde la agrupación ven las propuestas “con expectativa y esperanza”.

La reforma de ANEP tiene como uno de sus principales puntos la reforma curricular, planteada para 2022. Ambos integrantes la relacionan con la idea del “marco curricular común” para las edades de entre 3 y 14 años, aunque no pueden asegurar que también incluya la necesidad de “fortalecer el paso de Primaria a Secundaria”. Tampoco saben si la renovación de la currícula de Bachillerato, que plantea un cuarto y quinto año de formación general y un sexto con orientaciones específicas distintas a las actuales, englobe la propuesta de Eduy21 de juntar la educación tradicional con la técnica. En cuanto a la universidad docente, Mir sostuvo que “fortalecer la formación docente es central”.

Sin embargo, Eduy21 va más allá de esta propuesta: los dos actores de la educación afirmaron que se debería alcanzar un “gran acuerdo político” entre todos los partidos, con metas “que no caben en gobiernos de 5 años”, indicó Mir.

"Discusiones secundarias"

Tanto Opertti como Mir dijeron que no emitirían opinión sobre la discusión entre los sindicatos y el gobierno de la educación, asunto que ha recrudecido en los últimos días. Opertti criticó que “el Uruguay tiene que transformar la educación, no hay que distraerse con discusiones secundarias”. Mir, por su lado, explicó que en estos asuntos “picantes” Eduy21 prefiere mantenerse a un costado, y que no les corresponde “meterse en la agenda”.

Sin embargo, y en medio de un pedido de participación de los sindicatos que acusan no ser escuchados por el gobierno en la toma de decisiones, Mir indicó que los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes (ATD) “por supuesto que deben ser escuchados”. A su vez, remarcó la necesidad de que también sean parte de los grandes acuerdos los integrantes de la sociedad civil, los padres y los alumnos.

Nuevo libro

Renato Opertti lanzó el 30 de noviembre su libro "La educación en tiempos de repienso planetario", que tiene una "mirada global a la educación en prepandemia, pandemia y pospandemia, y su impacto en Uruguay", dijo el autor a El Observador. Opertti busca transmitir que el mundo se encuentra en un momento "bisagra" con la educación como "agente de cambio", y que "no hay lugar en el mundo donde no se esté replanteando la educación".