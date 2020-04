El 2 de mayo Nacional inaugura cinco palcos nuevos en el Gran Parque Central

Las obras en el Gran Parque Central avanzan pese a la pandemia de coronavirus, por esa razón el sábado 2 de mayo el club entregará cinco palcos nuevos en la tribuna José María Delgado, informó a Referí el arquitecto Jorge Pérez Huelmo.

Aunque la institución, como todos los clubes de fútbol y la Asociación Uruguaya de Fútbol, está afectada por la crisis económica por la paralización de la actividad y los dirigentes buscan soluciones, las obras del estadio avanzan debido a la política que definió la actual comisión directiva: el dinero que adelantaron los palquistas y que ingresó por colaboraciones de asociados especialmente para esa área, no se destina a otras necesidades de la institución.

Camilo dos Santos

Para mediados de mayo Nacional espera una importación de material y continúa forrando el bloque exterior de la tribuna principal, entre las actividades que siguen en curso.

Este viernes por la tarde se desarrollaba una nueva reunión para definir otros aspectos de la remodelación del escenario tricolor.

Las obras en el Parque se reanudaron el lunes 13 de abril, tras la licencia de la construcción que tuvo una duración de dos semanas, debido a la crisis sanitaria.

Cuando José Decurnex asumió como presidente de Nacional, en diciembre de 2018, suspendió las obras porque no había fondos para seguir. Durante 11 meses no se hizo nada, hasta el 11 de noviembre de 2019, cuando resolvieron continuar después que la directiva elaborara un plan en conjunto con palquistas y butaquistas.

Se necesitaban US$ 11 millones para completar la obra y la solución más cercana fue terminar los palcos de los niveles 1, 2 y 3 de la tribuna Delgado, que costarían entre US$ 1,2 y US$ 1,5 millones.

La obra de la tribuna principal consta de seis niveles y de 242 palcos.