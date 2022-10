El aire acondicionado que Manini e Irene Moreira donaron a una escuela y que motivó un pedido de informes

El senador Guido Manini Ríos y su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, se presentaron a fines de noviembre del año pasado -sin previo aviso- en la Escuela 79 Coronel Lorenzo Latorre, de la ciudad de Artigas. Llevaban consigo un equipo de aire acondicionado para donar a ese centro. Luego que el chofer depositara ese regalo en el hall saludaron brevemente, expresaron su deseo que los niños lo "disfrutaran" y se retiraron.

Según testimonios de la directora de la escuela la visita no duró más de diez minutos, pero motivó que el diputado frenteamplista artiguense Nicolás Lorenzo presentara un extenso pedido de informes para que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) le diera las explicaciones del caso.

Según la explicación de la ANEP a la que accedió El Observador, Manini y Moreira acudieron sin previo aviso a la escuela, ubicada en la calle Feliciano Viera de la capital departamental. Lo que Lorenzo requirió saber es si la presencia de Manini en un local escolar en su calidad de senador, había sido informada y autorizada previamente, tal como lo establece la propia ANEP en una resolución de junio de 2020.

Las autoridades confirmaron que no hubo aviso previo, pero afirmaron que no se trató de una visita. Entre los argumentos, la administración señala que el matrimonio no recorrió la escuela ni efectuó ningún tipo de discurso o manifestación que pudiera alterar la laicidad. "Solamente se dejó el equipo como donación a título personal en el hall del local", se señala.

Al respecto la asesora letrada de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGIP), María del Carmen Domínguez, sostuvo en el informe que "salvo mejor opinión" por sus características el hecho "no requiere de las formalidades" establecidas en la resolución del organismo y en una posterior circular.

El diputado Lorenzo también quiso saber si la acción del matrimonio Manini cumplió con lo previsto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) para aceptar donaciones. En su informe la ANEP reconoce que la donación de marras no cumplió con esa normativa. Sin embargo, se indica, la misma normativa establece procesos específicos para las donaciones efectuadas por empresas, a los efectos de poder ampararse luego en el régimen de exoneraciones tributarias. Así, al tratarse de una "donación personal" lo del líder de Cabildo Abierto y la ministra carece de exoneraciones.

Lo que ANEP se limitó a hacer es registrar al equipo en cuestión como parte del erario a través del inventario correspondiente. "Además, debe tenerse presente que se trata de la donación de un equipo de aire acondicionado, cuyo monto es irrisorio para la administración", se aclara.

Con todo, lo de "donación personal" es una interpretación que hizo el organismo a partir de una publicación que ese día la ministra Moreira hizo en su cuenta de Facebook. Allí la jerarca relató su visita la escuela y escribió: "Colaboramos con la donación de un aire acondicionado para un aula". Moreira expresó allí su agradecimiento "por el cariño de todo el equipo docente", al que felicitó por "todo el trabajo que están realizando por nuestros niños".

Al respecto, la administración le indicó al diputado Lorenzo que "no le compete indagar" si la donación provino del Ministerio de Vivienda.

El informe de la DGEIP anexa el relato pormenorizado de Belkis de Las Llanas, la directora de la Escuela 79. Allí la docente describe paso a paso la visita de Manini y Moreira. Según indicó allí el matrimonio se hizo presente y entregó un equipo de aire acondicionado "que previamente había sido solicitado por los padres de una alumna de cuarto año".

La donación, dijo la directora, fue recibida por la maestra Mónica Vázquez, a cargo en esos momentos de la institución. También por algunos maestros talleristas, debido a que era próxima la hora de entrada. El chofer depositó el artefacto en el hall de la escuela y Moreira "saludó a los presentes, manifestando el deseo de que los niños disfruten del mismo". Acto seguido, la maestra agradeció la colaboración y los despidió.

De Las Llanas ratificó que la visita no insumió más de diez minutos y se limitó a la entrega del equipo. Manini y Moreira no participaron ni realizaron ninguna otra actividad.