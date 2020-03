El básquetbol define esta noche qué hará con la Liga Uruguaya

La Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020 que se suspendió el pasado viernes a causa del coronavirus está en duda de que se pueda retomar hasta su conslusión y este lunes, a la hora 19, sesionará un consejo de liga en la Federación Uruguaya de Basketball que debatirá sobre el tema.

Referí consultó a dirigentes de varios clubes para conocer su postura al respecto.

Ariel Martínez, presidente de Nacional, expresó: "Volver a jugar va a ser complicado. Tal vez en una semana, con la evolución de la pandemia, podremos tener más claro el panorama. Queremos jugar, pero para volver a hacerlo tal vez pase un mes y tenemos que tener tiempo para volver a entrenar antes".

Los extranjeros del club, Dominique Morrison, Maurice Kemp y Hatila Passos se encuentran aún en Uruguay. "Si esto va para largo, lo mejor será que vuelvan a sus países porque van a estar más cómodos y tal vez puedan entrenar individualmente". agregó Martínez.

Hebraica Macabi ya decidió a cortar a sus tres extranjeros por razones estrictamente económicas: "No sabemos cuándo se va a reanudar", explicó el presidente Gabriel Waiter. "Hicimos un esfuerzo muy grande por traer a un extranjero de nivel de cara a los playoffs, pero no lo podemos mantener si no se está jugando y ni siquiera se puede entrenar", afirmó con respecto a Rodney Green. También se fueron Dallys Joyner y Will Hanley.

"Si la Liga se reanuda se van a precisar al menos 15 días para que los extranjeros que vengan queden en cuarentena, luego los clubes van a necesitar tiempo para volver a entrenar. Son cosas de sentido común. ¿Los playoffs se van a jugar sin gente? Es muy difícil para un club como Hebraica Macabi jugar sin recaudar nada, la veo muy difícil". manifestó Waiter.

"Trouville cerró el club y paró las actividades de su plantel principal y las formativas", dijo el dirigente Héctor García. Esta medida tambien fue adoptada por el resto de las instituciones.

"Los tres extranjeros (Tyrone White, Jarred Shaw y Ernesto Oglivie) fueron cortados el domingo. No le vemos una salida muy clara porque se junta la finalización de la Liga con el inicio de El Metro y el período de pases", afirmó.

Daniel Olivera, vicepresidente de Aguada, dijo a Referí: "Estamos ante una instancia de emergencia en la que todos estamos para colaborar, pero el campeonato, en el momento que sea, se tiene que terminar. Cuando sea. Los contratos de las fichas nacionales son 100% por temporada entera por lo que los jugadores cobran lo mismo y no suponen un costo adicional. En las fichas extranjeras sí porque pagás cuando están acá por lo que la mayoría vamos a dejar que se vayan y cuando se retome la actividad volverán los extranjeros, si pueden ser los mismos mejor, si no serán otros. Hay mucha inversión detrás de cada equipo. Se tendrá que reprogramar el calendario de la Liga que viene y que se jueguen cuando se tenga que jugar. Tal vez hay que acelerar esta Liga y jugar los playoffs al mejor de tres y las finales al mejor de cinco, hacer dobles o triples jornadas. Pero la finalidad de todo campeonato es empezarlo para terminarlo"

Sergio Somma, el presidente de Malvín, es partidario de evaluar "paso a paso" las medidas a tomar tras esta suspensión provisional: "La cancelación de la Liga es el último eslabón de esta cadena", dijo a Referí.

"No practicar es una complicación, pero de acuerdo a cómo avance la situación se podría retomar la Liga para el primer lunes después de turismo, siempre y cuando nos dejen entrenar antes. Estamos ante imponderables y tenemos que ver cómo evoluciona todo. Me parece que retomar el torneo en junio, por ejemplo, no tendría mucho sentido, tampoco soy partidario de acortar los playoffs Tal vez el año que viene se tenga que acortar el campeonato", agregó.

El club evaluará qué hacer con los extranjeros Michael Hicks y William Paul después de la reunión de este lunes.

El consejo de liga comenzará a la hora 19 y se espera que termine tarde porque se escuchará la posición de todas las partes.