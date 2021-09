El Canario Álvarez Martínez celebró el primer año de su debut a todo vértigo y con marca registrada

El triunfo ante Plaza Colonia en el Parque Prandi de la capital coloniense se dio justo el día en que Agustín "Canario" Álvarez Martínez cumplió su primer año defendiendo a la camiseta de Peñarol en la máxima categoría.

No era un encuentro más para él, ya que cerraba su primera temporada.

Pero además, también era el cumpleaños de su hija Julia, a quien abrazó y besó al término del encuentro.

El Canario hizo los dos goles para el triunfo ante un rival que hasta ahora, había perdido solamente un partido de los últimos 15 que había disputado y que por algo se consagró campeón del Torneo Apertura.

Aquel 12 de setiembre de 2020, un mes después del regreso del fútbol tras el parate por la pandemia mundial de coronavirus, el Canario recibió la orden del entonces técnico aurinegro, Mario Saralegui para ingresar por el lesionado Nicolás Franco, aquel argentino que prácticamente no jugó más, y que se había lesionado a los 23 minutos en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque.

L. Carreño

El debut en Primera división con Peñarol se dio exactamente hace un año contra Montevideo City Torque y con la camiseta número 15

Ingresó con la camiseta número 15 y comenzó a pagar derecho de piso en Primera división. Entre Yonnathan Rak y Diego Arismendi, no lo dejaron mover demasiado y obviamente, al ver su juventud -tenía 19 años y era su primer encuentro-, lo buscaron por todos lados para sacarlo del partido.

Una semana después, exactamente el 19 de setiembre, Peñarol visitaba a Plaza Colonia en el Parque Prandi. Sí, en el mismo escenario que se jugó el partido de la tarde de este domingo.

Y fue allí donde el Canario Álvarez Martínez fue titular por primera vez en lo local -entre semana, ya había salido entre los 11 jugando contra Colo Colo por Copa Libertadores de América- y donde convirtió su primer gol. Casualidades de la vida, el primero de los goles de este domingo contra el mismo rival, se dio en el mismo escenario y en el mismo arco.

@OficialCAP

El primer gol que anotó en Primera división fue en el Prandi, contra Plaza Colonia y en el mismo arco en el que este domingo convirtió el primero; sucedió el 19 de setiembre del año pasado

El pase-gol de David Terans fue un poema para vencer con un toque suave de derecha al arquero Álvaro García y festejar el gol besándose el escudo.

En este video se puede ver esa anotación en el 1:30 del mismo.:

Desde el día de su debut producido hace un año hasta hoy, el Canario Álvarez Martínez vivió momentos muy importantes.

Luego de haberse contagiado de covid-19, volvió al plantel sin consecuencias mayores.

Con el paso de los partidos, se fue adueñando de la posición de centrodelantero de Peñarol y comenzó a utilizar la camiseta número 19.

Mauricio Larriera le dio la misma confianza que le había tenido Saralegui y ni que hablar el presidente Ignacio Ruglio quien, poco después de su debut, dijo que "el '9' titular de Peñarol es el Canario Álvarez".

Sus buenos rendimientos llevaron a que en abril pasado, el club le extendiera por tres años más su contrato, fijando, además, una cláusula de rescisión récord para el fútbol uruguayo -que luego igualaría Facundo Torres-, de US$ 20 millones, el doble de la que le habían puesto a Facundo Pellistri a quien vendieron a Manchester United por US$ 10 millones.

El 13 de mayo quedará en su memoria como un día imborrable. Por primera vez hizo un hat-trick de carácter internacional cuando Peñarol goleó 4-0 a Corinthians por la Copa Sudamericana.

Instagram

Con su compinche Facundo Torres y el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en el festejo en Lima tras vencer a Sporting Cristal por la Copa Sudamericana

Al otro día, recibió el saludo de su abuelo -quien estaba internado con covid-19- y al llegar a su casa, su hija Julia, la misma que este domingo cumplió años, se adueñó de la pelota que había ganado por haber convertido tres goles en un solo encuentro.

Está a dos goles de igualarle el récord al Cebolla Rodríguez como el máximo artillero en el Estadio Campeón del Siglo con 18, todos estos con Peñarol.

En este, su primer año en el círculo de privilegio, el Canario Álvarez -junto al resto del equipo- alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana que van a jugar el 23 y 30 de este mes contra Athletico Paranaense de Brasil. Hacía 10 años que Peñarol no conseguía llegar a una instancia como esa en lo internacional, desde que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2011 con Diego Aguirre como entrenador.

Pero eso no es todo. El oriundo de San Bautista, además, es el goleador de la Copa Sudamericana con nueve tantos en 12 encuentros y todo indica que pase lo que pase, se coronará con ese título, ya que quienes lo siguen más de cerca, ya no participan en el certamen.

Para redondear un año casi perfecto, hace dos semanas exactas tras la lesión de Luis Suárez y la baja de Edinson Cavani decretada por el Maestro Óscar Tabárez, el entrenador celeste lo citó por primera vez a la selección nacional para jugar por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en la triple fecha ante Perú, Bolivia y Ecuador.

No le pesó jugar con el número 9 de Luis Suárez -el máximo artillero histórico de la celeste- y en su debut, marcó un gol contra Bolivia por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, siendo una de las figuras destacadas de Uruguay.

AFP

Su debut en la selección uruguaya, con la 9 de Suárez, no le pesó y convirtió un gol

En un lugar que conoce mucho como el Estadio Campeón del Siglo, fue el jugador que recibió una ovación especial justo en el día que regresaba el público a ver al combinado nacional.

Si bien no repitió ante Ecuador, Tabárez sabe que tiene a un nuevo jugador al cual puede llamar. Él mismo lo dijo luego del triunfo ante los bolivianos: "“No es común que a los 20 años se tengan las condiciones que tiene Agustín: la técnica, el salto, el cabezazo, el sentido de la oportunidad, le pega bien a la pelota. A eso le tenemos que agregar que es todo alegría, positivismo. Estuvimos muchos partidos sin hacer goles, era el momento de probar y no teníamos mucho que perder. Si no daba la talla, se hacía un cambio durante el partido. Pero yo estaba seguro de lo otro, no me vanaglorio, estoy contento que las cosas hayan salido bien y creo que ganamos un jugador más”.

Este domingo ante Plaza Colonia, fue figura junto a Agustín Canobbio y Walter Gargano, y con dos anotaciones no solo le dio el triunfo importantísimo que el equipo necesitaba, sino que además, le batió el récord de imbatibilidad al arquero Santiago Mele, quien no recibía tantos desde el 5 de julio pasado y llegó a 590 minutos sin goles.

En este año que se cerró jugando en Primera división, Álvarez Martínez disputó 56 partidos con Peñarol y anotó 29 goles,

A eso hay que sumarle dos encuentros con la selección uruguaya y un gol más, es decir que en su primer año convirtió 30 tantos. El único debe que se le puede señalar es que por ahora no pudo anotar un gol en un clásico.

Así pasó el año para el Canario Álvarez. Una temporada de mucho vértigo en la que creció, maduró y cada día parece mejor jugador.