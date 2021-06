El caso del periodista agropecuario que perdió 142 ovejas, dos caballos y un novillo por el temporal

Alberto Hernández es un experiente periodista floridense, especializado en brindar información del sector agropecuario, pero a la vez es productor ganadero. Y fue uno de tantos que tuvo pérdidas relevantes por la tormenta que hubo el viernes y sábado pasados: perdió 142 ovejas, un novillo y dos equinos.

Más allá de la importante adversidad económica –solo cada oveja se puede valorar en US$ 70, a lo que se añade la producción proyectada que se deja de tener–, lo peor fue “el tremendo dolor” que le causó a la familia ver cómo la corriente se llevaba a las ovejas balando sin que se pudiera hacer algo para evitarlo, por más que se intentó, pese al riesgo.

Hernández lleva más de tres décadas de labores periodísticas. En CW 33 AM 1200, La Nueva Radio en Florida, conduce el programa Revista Agropecuaria. Lo mismo hace con Revista Agropecuaria TV en los medios A+V y en FTC, el canal de emisión por cable en Florida.

Contó que no es la primera vez que tiene este tipo de impactos. En otra oportunidad también una fuerte creciente tras un temporal le hizo perder 22 novillos de un lote de 57.

Hernández está al frente de una explotación ganadera de porte familiar, sobre unas 100 hectáreas y a unos 18 kms de Florida, donde hacen “barra” el Talita y el Santa Lucía Chico.

Desde el viernes hubo precipitaciones muy intensas (de 130 a 190 milímetros en pocas horas según la zona del campo) y la creciente inundó rápidamente varios potreros y se llevó 142 vientres lanares, varios de ellos preñados y con muchas ovejas melliceras perdidas, según el diagnóstico que había realizado su yerno, que es veterinario.

Cuando amaneció, aún en medio de la tormenta, con descargas eléctricas incluso, se intentó rescatar algo pero fue imposible y hubo que soportar el dolor de ver a los animales arrastrados por el agua. Los novillos cuando sucede esa adversidad tiene mejor capacidad para luchar y 22 del lote, casi todos, se pudieron salvar, pero las ovejas no.

Como se dijo, no es la primera vez que le pasó, esto suele suceder y es un riesgo que el productor que trabaja "a cielo abierto" conoce, pero no por conocido deja de generar "una enorme amargura", admitió.

A. Hernández

Labores de campo en el predio familiar de Alberto Hernández.

“Solidaridad brutal”

Apenas comenzó a trascender el caso de Hernández, ya el sábado, se fueron sucediendo los llamados para solidarizarse y proponer ayudas. Lo hizo el comando del movimiento Un Solo Uruguay, por ejemplo. También muchos otros productores y algunos de ellos tuvieron la actitud de ponerse a las órdenes pese a que habían tenido también sus inconvenientes por el temporal. Llamó gente conocida, pero otra que no lo era y quería dar una mano.

“Hubo quienes me ofreció 40 ovejas y más, me dijeron que me las daban y que más adelante les devolvía algún cordero, la gente de Un Solo Uruguay tuvo un gesto muy lindo, muchos vecinos, hasta gente tambera que nada tiene que ver con mi rubro, hubo una solidaridad brutal que te emociona, algo que es típico en el campo, pero en familia decidimos no aceptar nada, porque todo el mundo tiene sus problemas y nosotros como ya lo hicimos antes vamos a salir adelante con la familia y con trabajo”, contó Hernández, quien tiene un hijo y dos hijas, una de las cuales pronto hará a este productor y a su esposa (Claudia Velazco) abuelos, dado que está por nacer una nieta.

A. Hernández

Labores de campo en el predio familiar de Alberto Hernández.