El caso Diego Abreu: ¿por qué lo citaron en México y no defendió a Uruguay?

Era una tarde de 2017 cuando los juveniles de Defensor Sporting se abrazaban por un penal a favor en su debut en el torneo de Alegrete, contra Inter de Porto Alegre. Las vueltas del destino, esas con las que suele sorprender el fútbol, habían puesto al hijo de Sebastián Abreu, el autor de la famosa picada del Mundial de Sudáfrica 2010, en el mismo lugar que su padre.

Los habitantes de la tribuna no lo conocían. Diego esperó el silbato del árbitro y tomó la misma decisión que su padre. Picó la pelota, pero no corrió con la misma suerte del Loco. El golero se quedó parado y se la atajó.

Al finalizar el primer tiempo los jugadores de Defensor Sporting volvieron al vestuario. El técnico Gerardo Miranda temía que aquel chico de 13 años se sobrecargara de responsabilidad. Miranda tomó la palabra en el camarín.

“Tranquilo, vamos ganando…”, le dijo al hijo del Loco, y acotó: “Eso sí, de ahora en más, si hay otro penal en el partido lo vas a patear vos de nuevo y lo vas a picar de nuevo”. Miranda reveló a Referí que Diego abrió los ojos bien grandes y que su cara de incredulidad lo decía todo.

Aquel torneo internacional marcó un punto de inflexión en Diego Abreu. Fue el despertar del hijo del Loco que por estas horas fue noticia al ser convocado por la selección juvenil sub 16 de México.

La primera reacción, apenas conocida la noticia, fue de sorpresa. Y luego invadieron las dudas: ¿Por qué lo citaron a la selección mexicana y no lo tienen en cuenta en la selección uruguaya? ¿Qué condiciones futbolísticas tiene Diego Abreu para que los aztecas se interesen en su concurso?

En Defensor destacaron a Referí que el hijo del Loco llega corriendo a los entrenamientos cuando sale de estudiar. Lo destacan como un 9 de área y que se caracteriza por hacer goles importantes.

Su primer entrenador, Miranda, lo pintó de cuerpo y alma diciendo: “Diego puede estar 70 minutos sin tocar un balón pero en el minuto 85 cae la pelota en el área y sabés que algo va a salir, un gol o una asistencia”.

La desventaja de nacer en año impar

Bajo tamaña carta de presentación se impone saber por qué nunca lo citaron a las selecciones juveniles de Uruguay.

El coordinador de las formativas de Defensor Sporting, Fernando Fadeuille, explicó en diálogo con Referí. “Diego no pudo ser citado a las selecciones juveniles de Uruguay porque nació en año impar y cuando sucede eso es difícil recibir una convocatoria para la sub 15 y sub 17. Diego es 2003 y está en el medio con tema de la edad. A veces pasa que convocan a algún jugador que es un año más chico, como Diego Rolan, pero son casos extraordinarios en las categorías más pequeñas, porque es muy marcada la diferencia de un año en su maduración y crecimiento”.

Fadeuille agregó en la charla: “Diego podría tener chance de sub 20 dentro de dos torneos. Si lo citan ahora sería dos años menor. Pasó con algunos como Emiliano Gómez, Boselli, Rodrigo Amaral. Hay casos, pero son los menos”.

El coordinador de los violetas reveló que puede suceder que se arme una selección con jugadores de la generación de Abreu, como pasó en otras oportunidades, para que “conozcan un poco el procedimiento de la selección y para que vayan viendo lo que es el funcionamiento por dentro”.

¿Por qué lo citaron en México?

El hecho es que el hijo del Loco fue citado a la selección sub 16 de México y los aztecas anuncian que el cuerpo técnico no descarta convocarlo para el Mundial sub 17. ¿Cómo se explica? “La diferencia es que en México arman selecciones en todas las edades. Entrenan todos los años por edad. Diego ahora fue a un torneo sub 16, si llega a ser citado a la sub 17 va siendo un año más chico”, expresó Fadeuille.

Por su parte, Miranda comentó: “Está claro que lo llamaron por los informes que les llegaron a los mexicanos. La gente que está acá va hablando, y hoy se conoce todo. Aparte de sus condiciones tiene otra virtud y es la que te mencioné, la de que hace goles importantes”.

Su actual entrenador en sub 16, José Chilelli, destacó: “Lo llamaron porque tiene muy buenas condiciones futbolísticas. Es muy bueno. Tiene buena técnica, es rápido, como futbolista tiene muy buena proyección”.

La historia de Diego

Pese a la amistad que une a Fernando Fadeuille con el Loco Abreu, el coordinador de las formativas violetas jamás había visto jugar a Diego en baby fútbol. De todas formas lo invitó a la escuelita de Defensor Sporting. Y allá fue Diego, con su bolsito, a la cancha del Comando Militar, en bulevar Artigas, frente a TNU.

Diego Battiste

En 2016, cuando cumplió 13 años, lo ficharon y empezó a jugar en la sub 14 bajo la conducción de Miranda.

“Diego era flaquito. Jugó todo el año en Séptima y de ahí se notaba que era un jugador con un físico privilegiado porque estaba agarrando el físico del Flaco, del Loco, es alto y aparte es goleador”, dijo a Referí.

Para Fadeuille, Diego “despegó en el torneo de Alegrete. Ahí anduvo muy bien y empezó a jugar oficialmente”.

Miranda, su técnico en sub 14, destacó que en esa categoría “tenía compañeros que lo acompañaban muy bien y eso es importante porque Diego es un 9 de área. Siempre le decimos que no baje tanto a buscar la pelota sino que solamente baje lo justo y se meta en el área. Evolucionó mucho”.

El despegue

Luego de pasar por la sub 15 con la conducción de Gianni Michelini, Diego Abreu se encontró en la actual temporada con JoséChilelli como su conductor en la sub 16. Este año es es el jugador que anotó más goles del plantel.

“Yo lo pongo de punta, de 9. Es de área pero sabe salir, apoya bien, está siempre presente a la hora de la definición. No es un 9 peleador, guerrero, pero sabe mucho con la pelota. En el cabezazo es muy bueno. Se eleva bien”, graficó su actual técnico.

El entrenador agregó que Diego no es el capitán del equipo pero es el encargado de rematar los penales. Un detalle que habla de su personalidad para asumir la responsabilidad.

“De carácter es dócil. Es buen compañero, bien aceptado, buen trato. Muy sencillo a la hora de todo. Cumple con todo, acepta las indicaciones, no es de esos que dicen hago lo que quiero. Cuando hay que exigirlo se lo exige. Y es más tranquilo que el padre”, contó entre risas Chilelli.

Miranda explica que una de las exigencias con el hijo del Loco es que no salga del área. “Lo que más le remarcamos es que no salga, y que si sale, que solo lo haga para apoyarse y que vuelva al área enseguida. Tiene buen cabezazo e inteligencia para ubicarse dentro del área. Luego trae innato lo que viene de la cuna. Hay cosas a perfeccionar. Siempre uno le pide que definan contra la red del costado. Los goles se hacen dentro del área, entonces lo queremos cerca del área”, apuntó el exgoleador violeta.

Buen estudiante

Miranda, en su condición de exgoleador del club y entrenador de las formativas, se encarga de realizar trabajos de definición con los delanteros de las formativas. Son trabajos fuera del horario normal de entrenamiento. Y allí va Abreu.

“Diego es de los que llega cerca del horario de entrenamiento por el estudio, llega corriendo, se cambia y va directo con los entrenadores. Me tocó estar con José Chilelli y Gianni Michelini en su categoría que es sub 16 viendo entrenamientos. Diego lo tiene claro. Es muy buen definidor”, dijo Miranda.

“Llega en hora porque en Defensor tienen que estudiar, no es excluyente, pero se les inculca que estudien y se le busca la vuelta a los que no lo hacen. Diego tiene buenas notas, entrega los carné. Hay un asistente social que les pide el carné y sabemos que él tiene buenas notas”, dijo Chilelli.

A disfrutar

Cuando recibió la citación de la Federación Mexicana para que Diego Abreu viajara a defender a la Sub 16 en la Nordic Cup, en Defensor se alegraron y no pusieron reparos.

“Lo único que le dijimos fue que hiciera lo que sabía hacer y nada más. Que lo disfrutara. El fútbol mexicano es bueno, con buenos jugadores desde el punto de vista técnico y que llegan mucho por fuera. Por los goles que vi que hizo, lo aprovechó bien”, dijo Chilelli.

Miranda le recordó para Referí un detalle que siempre le dice en Defenosr. “Acá siempre le decimos que mire con qué compañeros va a jugar, qué características tienen, si son rápidos, donde tiran el centro, eso es fundamental. Hay que hablarle poco y que sea productivo”.

“Va a llegar”, dice Chilelli sin tener dudas. Y reafirma su concepto. “Va a llegar porque viene de una cuna futbolística, está bien orientado por el padre, sabe lo que es el fútbol. Se preocupa en trabajar, en mejorar, cumplir con lo que se le pide. Y otra cosa, no es el hijo de. Él es él, es Diego Abreu".