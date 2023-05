El ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay comenzó sin el técnico en la cancha

El ciclo de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección uruguaya comenzó esta semana con un grupo de 18 futbolistas sparrings y sin la presencia del entrenador en la cancha del Complejo Celeste.

El cuerpo técnico se completa con sus asistentes Diego Reyes, Pablo Quiroga, Lucas Ouviña, Carlos Nicola y Magalí Condes (encargada de logística en Montevideo), quienes dirigieron los entrenamientos desde el 22 al 24 de mayo inclusive.

Los 18 futbolistas convocados fueron Maximiliano Gómez (Liverpool), Giovanni De Armas, Faustino Barone, Joaquín Lavega (River Plate), Ignacio Alegre, Matías Barrios, Juan Martín Rodríguez, Silvio López (Peñarol), Paolo Calione, Thiago Helguera, Gonzalo Petit (Nacional), Patricio Pacífico, Mauricio Amaro, Erico Cuello, Facundo Techera, Rodrigo Dudok (Defensor), Felipe Serrés (Wanderers) y Mateo Peralta (Danubio).

Excepto el delantero de River Joaquín Lavega, que tiene 18 años y se trasladaba en su propio automóvil, la mayoría de los jugadores se reunía en el Estadio Centenario y desde allí partían en un ómnibus de la AUF hacia el Complejo Celeste, como suele ocurrir con las selecciones juveniles.

☑️ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚



Los 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀 tuvieron seis entrenamientos con el cuerpo técnico de la Mayor.



📌 Se realizaron pruebas y filmación de ejercicios para lo que será la Fecha FIFA de junio#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/irjYsFMhHg — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 24, 2023

Los trabajos que se realizaron en cancha fueron técnicos, muy simples y accesibles para todos, según explicaron los futbolistas consultados por Referí.

No hicieron simulación de rivales, ni nada por el estilo.

Todos los entrenamientos fueron filmados para que luego los analice Marcelo Bielsa, que en ningún momento tuvo contacto con los jugadores.

"Sabemos que estaba en la vuelta, pero no bajó a la cancha", dijo uno de los juveniles.

Los entrenamientos se realizan con motivo de los partidos de la fecha FIFA el 14 de junio contra Nicaragua y el 20 de junio frente a Cuba, ambos a las 20:30 en el Estadio Centenario.

Será el debut de Bielsa como técnico de los celestes.

La revancha de Lavega

Joaquín Lavega, de 18 años, es el más grande del grupo que comenzó a entrenar en el Complejo de la AUF.

Es hijo de un exgolero de Cerro y nació en Colón. A los 4 años comenzó en la escuelita de fútbol del Parque Saroldi y desde ese momento no se fue nunca del club.

Debutó en Primera división con 16 años y 3 meses, en un partido frente a Deportivo Maldonado el 30 de mayo de 2021.

"Me pasó todo muy rápido porque subí a Primera un mes antes y el debut me tomó todo de sorpresa. Estaba nervioso, pero el Chavo (Díaz) me dio la confianza", contó el jugador a Referí.

Integró la selección uruguaya sub 15 y el actual plantel Sub 20, pero quedó afuera de los convocados para el Mundial de Argentina.

@Uruguay

Joaquín Lavega en acción

"Siempre fui dando ventaja en las selecciones por ser 2005. La ilusión (del Mundial) estaba; una vez que estás ahí no te importa si tenés un año menos, dos años menos, querés estar. Sé que los que fueron es porque están en un nivel increíble"

"Un poco choca, pero sabía que tenía que volver al club y dar todo lo mejor para volver a estar en la próxima", contó. Aún tiene edad para la próxima generación de Sub 20.

Cuando fue convocado en la primera lista de Marcelo Bielsa, íntimamente lo esperaba: "Sabía que tenía grandes chances de ir, lo había hablado con el club. Iba a ser un colectivo juvenil y luego de haber quedado afuera de la 20, un poco de chance tenía", expresó.

Ahora aguarda el momento que Bielsa convoque a los jugadores que integrarán la selección para los primeros dos amistosos. "Venga el que venga sabes que va a ser grande, tenés que tomarlo con tranquilidad y respeto".

🌩️ ¡𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠!



Diego Reyes y Lucas Ouviña, del cuerpo técnico de la Mayor, dirigiendo la práctica de los 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀.



📌 Hoy trabajarán en doble horario y luego vuelven a sus clubes#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/nmjpFEey2q — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 24, 2023

Como sparring, si bien se ilusiona poder integrarse al plantel definitivo, sabe que tendrá que enfrentarlos en los entrenamientos.

Un futbolista de la mayor que toma como ejemplo es a Luis Suárez: "Yo tuve la suerte de entrenar con él en el sparring anterior con Alonso. Te da consejos; algo que no imaginas y un día te llega y lo tenés ahí al lado. Me fijaba en sus apoyos, en todo, es una bestia", manifestó Lavega.

Representado por el grupo Faro Sports, integrante de la lista de 100 promesas del fútbol mundial de The Guardian ("cuando me lo contó Fabián -Motta-, que ahora es presidente del club, no entendía nada, le pregunté que era eso", recordó), tiene el apoyo de sus padres y hermana: "nunca me presionaron para que sea jugador de fútbol, lo toman con una tranquilidad tremenda", expresó el delantero que este viernes volvió a entrenar con River.