El correcto reclamo de Araujo que le costó la amarilla y suspensión; mirá el expediente del juez

El zaguero uruguayo de Barcelona, Ronald Araujo, llegó a cinco tarjetas amarillas en LaLiga por un reclamo al juez del partido en el cierre del encuentro que este domingo le ganaron por 3-2 a Levante.

Por acumulación de tarjetas, el riverense quedó suspendido y será baja en el próximo partido ante Cádiz del próximo lunes.

¿Por qué le sacaron amarilla? El juez del partido, José Luis Munuera Montero, escribió en el expediente los motivos de la amonestación.

“En el minuto 86 el jugador (4) Araujo Da Silva, Ronald Federico fue amonestado por el siguiente motivo. Protestar una de mis decisiones, diciendo: ‘Eso no es falta, eso no es falta’”, informó en el documento.

AFP

Ronald Araujo

Por esas palabras, que no le gustaron al juez, el uruguayo vio la tarjeta.

El zaguero y lateral llevaba varios partidos al borde de la quinta amarilla y la suspensión.

Según informa Mundo Deportivo, la tarjeta de este domingo no fue provocada por la única falta que cometió en todo el partido.

Fue a causa del "eso no es falta, eso no es falta", un reclamo moderado que no le gustó al árbitro, pese a que el uruguayo tampoco hizo una protesta airada ni con gestos ostensibles, agrega el diario catalán.

También se recuerda Munuera Montero ya había pitado en ese partido tres penales a favor de Levante, uno de ellos bastante discutido, y finalizó su controvertida actuación mostrando la tarjeta a Araujo.