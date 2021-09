El cruce entre dos blancos por una placa en homenaje a Peñarol que se aprobó y no se colocó

Corría el mes de marzo de 2016 y, en las vísperas de la inauguración del estadio Campeón del Siglo, algunos ediles blancos propusieron instalar una placa en las inmediaciones de la flamante sede aurinegra. Fue así que la Junta Departamental de Montevideo aprobó por unanimidad su colocación, de modo de homenajear al Club Atlético Peñarol por motivo de su 125° aniversario.

La placa iba a llevar la inscripción: “De la Junta Departamental de Montevideo al Club Atlético Peñarol en sus 125 años y en conmemoración a la inauguración del estadio Campeón del Siglo, primer estadio FIFA del Uruguay”. La instalación ya contaba con el visto bueno de la institución, y estaba fundamentada en los hitos históricos de Peñarol.

Sin embargo, el reconocimiento —cuyo emplazamiento corresponde a la Intendencia de Montevideo (IMM)— nunca se concretó. Este martes, en el marco del 130° aniversario del club, el edil nacionalista Diego Rodríguez volvió a poner el tema sobre la mesa, al remitir una nota a la intendenta Carolina Cosse. "La IMM está en falta", escribió el dirigente de Aire Fresco, quien solicitó que "se respete lo aprobado" por el legislativo capitalino cinco años atrás.

En el marco de los 130 años de #Peñarol, presentamos una nota a la intendenta Cosse para que respete lo aprobado en 2016 en el legislativo. Se debe entregar de una plaqueta por el aniversario del Club y por la inauguración del primer Estadio FIFA del Uruguay. La IM está en falta. pic.twitter.com/yxPyLizT92 — Diego Rodríguez (@Diego__RS) September 28, 2021

El cuestionamiento llegó desde sus propias filas, de parte del diputado Álvaro Viviano, integrante del sector Por La Patria. "Hizo muy bien la intendencia en detener esa entrega. Sabe que con ello toma partido por una discusión deportiva que despierta pasiones y despierta controversias. No es su misión. Sabe también que mas de 1.000 ciudadanos recurrieron tal medida, invitando a la reflexión", replicó en Twitter.

Hizo muy bien la @montevideoIM en detener esa entrega. Sabe que con ello toma partido por una discusión deportiva que despierta pasiones y despierta controversias. No es su misión. Sabe también que mas de 1000 ciudadanos recurrieron tal medida, invitando a la reflexión. https://t.co/oNtxLLoYmk — Alvaro Viviano (@tatoviviano) September 28, 2021

El legislador encabezó en aquella fecha una recolección de firmas por las tribunas tricolores para interponer un recurso ante la Cámara de Representantes. El asunto nunca llegó a tratarse en el ámbito parlamentario. Cuando la semana pasada la cámara baja votó un homenaje a Peñarol a instancias del diputado Pedro Jisdonián, Viviano llegó a retirarse de sala.

"Me extraña de usted diputado", le contestó por su parte el edil de Montevideo. "Aprobado por unanimidad 30 en 30. Entiendo que no comparta pero lo que se votó, se debe respetar", retrucó Rodríguez. En un nuevo comentario, Viviano mantuvo su posición y apuntó que "la Junta resolvió algo inaplicable". El edil volvió a discrepar y aseguró que "se está ante una falta administrativa". "¿Se imagina si pasa lo mismo en el Parlamento? No creo que hable de 'inaplicable'", cuestionó.

El diputado le espetó por su lado que "si lo que se resuelve no se ajusta a las formas, su ejecución queda cuestionada". "¿Y no ajustarse a las formas es no estar de acuerdo por ser hincha de Nacional?", lo acusó Diego Rodríguez. "Por algo pasaron cinco años. Revisa el expediente y verás la respuesta", le lanzó Viviano.

El Campeón del Siglo se inauguró en marzo de 2016 y es el único estadio FIFA del país

"Pasaron cinco años porque muchos miraron para el costado", contrarrestó el dirigente de Aire Fresco. El legislador de Por La Patria volvió a la carga: "Primero, usted le pide a la intendencia algo que resolvió la Junta de por sí y ante sí. Segundo, ¿puede intervenir así la Junta en un espacio privado?".

"Claro que puede, me extraña de usted que fue edil. No se ponga nervioso. Si quiere, haga lo mismo con su club. Lo que se votó, se debe respetar. Repito, ¿se imagina si pasa esto en el Parlamento? ¿Usted que diría?. Saludos", concluyó el edil. "Medite. Piense. Usted representa a todo el pueblo. No cometa los mismo errores del pasado por ahí, y los nuevos por acá. Se le quiere igual. Abrazo", cerró por su parte el diputado.