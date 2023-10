El tesorero de Nacional Gustavo Amoza tomó una drástica decisión por falta de control

Este jueves volvió el fútbol uruguayo tras el paro decretado por la Mutual y también volvieron los triunfos para Nacional. El equipo tricolor le ganó 2-1 a Racing por la cuarta fecha del Clausura. Hacía 5 partidos que Nacional no ganaba: el último había sido contra Cerro Largo, por el torneo Intermedio.

De todas formas el equipo de Álvaro Gutiérrez fue superado en algunos tramos del partido y así lo entendió el tesorero tricolor Gustavo Amoza en una entrevista que concedió a Carve Deportiva.

Pero además de dar su opinión sobre el rendimiento de los jugadores en el campo de juego, Amoza confesó que cerró su cuenta de Twitter (ahora X). Durante un tiempo fue su descargo y le generó varios enfrentamientos con otros dirigentes del fútbol.

Foto: Leonardo Carreño.

Nacional le ganó 2-1 a Racing en la vuelta del fútbol

"La cerré a la cuenta, no la toco más. Generaba más problemas que soluciones. Es imposible controlarme, hace 55 años que no me controlo. Es como los gurises chicos, tenés que sacarle la pelota para que no jueguen más", admitió el dirigente albo.

Agregó que le resultaba divertido tuitear y que no le molestaban los insultos de los rivales, "hasta que empezaron a insultar los tuyos. Me gusta divertirme, pero si no se interpreta, a veces lo levantaba algún diario y tenías que salir a defenderte. Cuando sea más maduro, capaz que a los 70, volveré".

El último día que tuvo actividad en esa red social fue el 23 de julio.

Tuit de Amoza

Amoza también habló sobre la situación financiera del club y dijo que no será fácil llegar a fin de año: "La situación financiera siempre es complicada y hay que ingeniarse para manejar la situación. La paralización de un mes tuvo un impacto porque no se genera actividad y el paro tenía un trasfondo de temas económicos como los ingresos de televisión. Está difícil la situación. El último mes no aportó para nada positivo".

Por último, dijo que "está bravo llegar a fin de año, los próximos dos meses hay que agudizar el ingenio para aterrizar un año complicado. La venta de jugadores fue menor de lo esperado".