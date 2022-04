El dolor de Pablo Repetto y la sensación de que el equipo va por el camino correcto

El técnico de Nacional, Pablo Repetto, dijo que el partido frente a Estudiantes tuvo "dos tiempos bien marcados; en el primero dominamos al rival, tuvimos tres o cuatro situaciones más el penal, que son claras, virtud de ellos en alguna puntual y no pudimos reflejar en el tanteador lo que fue el trámite. Ellos corrigieron, seguimos intentando, se hizo más parejo, nosotros terminamos arriesgando con jugadores en ofensiva y nos llevamos un punto que no nos deja contentos porque queríamos los tres. Viendo el primer tiempo te duele no llevarte los tres en esto que es muy parejo y complicado. Tengo una doble sensación de bronca, impotencia y también de tranquilidad porque nunca nos salimos de la idea", expresó en conferencia de prensa.

Dijo que el equipo tuvo "una regularidad en el juego, el otro día logramos una ventaja que no es normal, en líneas generales este partido no fue aislado, es la repetición de cosas que venimos sumando. Este es el camino, hay para seguir mejorando, hay jugadores que tienen un margen en el ritmo para mejorar. Jóvenes que están creciendo, que fueron cuestionados y están demostrando que por algo están en Nacional. El resultado es el objetivo, pero es importante el funcionamiento. No está resuelta la Copa y tampoco el Apertura". Leonardo Carreño Repetto y la pelota El técnico tricolor añadió que le gustó el equipo porque "va y quiere y todos la quieren, todos dejan el 100%. Para mejorar hay pequeñas cosas que manejamos en la interna, la trabajamos diariamente, intentamos que el margen sea mas chico porque vamos creciendo como equipo". Señaló que el grupo que comparten con Estudiantes, Vélez y Bragantino "es durísimo, Estudiantes es puntero en su serie en Argentina que es un campeonato muy competitivo, y creo que hemos demostrado que estamos a la altura, en poco tiempo este equipo está competitivo. En el futuro iremos viendo cómo llegamos a cada partido, haremos el análisis del rival y veremos que es lo mejor para lograr el resultado". Sobre el final Repetto informó que el cambio de Yonatan Rodríguez fue porque el jugador se lo pidió, debido a que tenía una sobrecarga muscular.