El Espectador se queda sin uno de sus principales periodistas de la mañana: mirá quién es

El Espectador, radio propiedad del grupo Magnolio, se quedó desde este viernes sin uno de sus periodistas de referencia en la programación de la mañana.

Según anunció en sus redes sociales y, además, en el programa del que hasta este viernes formaba parte, Juanchi Hounie dejará de integrar la plantilla de Primera mañana en la 810 AM, lugar que compartía junto a Raúl Ponce de León desde hace tres años.

Camilo dos Santos

Juanchi Hounie dejará Primera Mañana en El Espectador

“Hace tres años me despedí de Desayunos informales para venir a encarar nuevos desafíos en Primera mañana. Arrancamos un 20 de enero, vino la pandemia y trastocó todo, siempre estuvimos en El Espectador. Fue un desafío personal importante, porque era encarar un informativo matinal, algo que nunca había hecho. Fue una experiencia muy interesante ya desde el madrugón; casi tres años después, hoy es mi último programa en Primera mañana", anunció el periodista en el programa.

"Nos estaremos viendo o escuchando, el año que viene también, quizá no tan lejos. Muchas gracias todos, me voy al Mundial y ya a la vuelta no me reincorporo”, dijo Hounie, emocionado al aire.

Más tarde, reafirmó el mensaje en sus redes.

"Hoy después de tres años me despedí de @PrimeraUy en el @ElEspectador810. Un desafío profesional importante que me dio muchas satisfacciones. Gracias a mi compañeros de radio por el camino. ¡Y gracias a los oyentes principalmente! Nos estaremos escuchando pronto", escribió en su cuenta de Twitter.