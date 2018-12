El extraño año de la televisión local: liderazgos disputados, cambios inesperados y escándalos

"Hola a todos. Ya termina otro año y me gustaría no escribir esta carta. Pero es una tradición y de alguna manera me permite hacer un balance general y transmitirles a ustedes mis sensaciones con el máximo de transparencia”. Con estas palabras, el entonces gerente general de canal 12, Eduardo Radío, iniciaba a fines de 2017 su mensaje de fin de año a los trabajadores de la emisora. “No ha sido un año fácil ni lo será el próximo. (...) Por un lado tenemos la esperanza puesta en el Mundial de Rusia, una apuesta muy alta que seguramente sabremos honrar, pero allí no está la salvación”, continuaba diciendo. Y fue premonitorio.

Radío no terminó de ver qué sucedería porque murió el 6 de julio, pero el 2018 fue muy extraño para los canales uruguayos. Cambios inesperados, liderazgos disputados, apuestas fallidas y escándalos rodearon a la industria televisiva local en estos 12 meses.

Días antes de ese fin de año, en Teledoce se enteraban de que uno de sus mejores productores, Iván Ibarra, dejaba de trabajar para ellos y era nombrado gerente de programación de canal 10. Además, una acusación de abuso sexual contra el profesor de música Guillermo Freijido –entonces jurado del programa infantil Master Class y que meses más tarde fue enviado a prisión– habían dejado al canal en el ojo de la tormenta.

Ya comenzado el año, uno de los primeros impactos fue en febrero con la salida por la puerta de atrás del periodista deportivo Martín Charquero de canal 12. Se había incorporado al equipo de Telemundo hacía poco más de medio año y era una de las apuestas de la emisora para la transmisión de Rusia 2018, pero al poco tiempo fue remplazado por Federico Buysan.

En febrero, además, el canal rompió un acuerdo que tenía desde hacía más de una década con el grupo Clarín de Argentina, que le proveía contenidos de su exitoso canal 13.

La TV durante los primeros meses del año se mantuvo sin grandes cambios, con muchas telenovelas extranjeras y el final de la argentina Las estrellas como la única esperanza para Teledoce de figurar en la lista de los cinco programas más vistos del día, acaparada por canal 10. La emisora pionera del país había terminado muy arriba en 2017 gracias al éxito de MasterChef, sumado a una serie de programas locales de entretenimiento como Escape perfecto o Salven el millón que le permitían ver el año que empezaba con mayor tranquilidad.

Tan es así que en marzo lanzaron dos grandes apuestas: El gran uruguayo y The Wall. El primero era un ciclo que buscaba elegir a la persona que mejor representaba al país, un formato importado de la BBC. El segundo, formato de origen estadounidense, se basaba en una dupla que competía por un premio en dinero y las siempre exitosas preguntas y respuestas. El primero contaba con una producción modesta, mientras que el segundo se grabó en un enorme estudio en San Pablo, Brasil. En ambos casos, comenzaron bien en rating y se fueron desinflando con el correr de las semanas, hasta que finalizaron.

Al mismo tiempo, canal 10 estrenó la tercera temporada de la versión local de MasterChef. El ciclo volvió a ser exitoso, aunque ya no vio los 20 puntos de rating que había logrado el año anterior, y coronó a Alicia Patella.

También en marzo, canal 12 decidió romper relaciones con la productora Zur Films –que antes era propiedad de Iván Ibarra– y el histórico ciclo Sonríe, te estamos grabando, dejó de emitirse.

Las malas noticias para el canal identificado con el color azul no cesaron. A comienzos de mayo volvieron a tomar notoriedad debido a un enfrentamiento a los puñetazos en la puerta de la emisora entre el reconocido periodista Alberto Kesman y el presidente del sindicato.

Apenas un respiro les dio semanas después el estreno de una nueva temporada de El Origen, esta vez dedicada al fútbol uruguayo. Si bien los números de audiencia no fueron excepcionales, la calidad de esta producción fue un bálsamo para la emisora.

A todo esto el otro canal privado abierto, MonteCarlo TV, ni siquiera figuraba: ni para bien porque sus programas fueran exitosos –casi nunca lograba posicionarse entre los cinco más vistos del día– ni para mal, porque tampoco surgían malas noticias de ahí.

A mitad de año llegó el ansiado Mundial. Teledoce fue el que más apostó, con una transmisión que difícilmente se haya visto antes en Uruguay: un estudio en Moscú con varias cámaras, móviles en vivo desde cualquier parte de Rusia y comentaristas de lujo como Diego Forlán y Sebastián Abreu. Pero canal 10, con un estudio de dos por dos en la capital rusa y sus periodistas apiñados frente a un escritorio logró robarle la mayor porción de la audiencia a su competidor más fuerte. Saeta consolidaba así su liderazgo un año más. El Mundial dejó como consecuencia, a su vez, una baja en canal 4. El periodista deportivo Jorge da Silveira, disconforme con el lugar que le habían dado durante la cobertura del torneo de fútbol, decidió marcharse.

El segundo semestre fue intenso. Primero llegaron más noticias negativas desde Teledoce cuando el sindicato denunció la intención de las autoridades del canal de reducir los sueldos de algunas de sus figuras. En agosto se perdió de tener la celebración por los 50 años de los almuerzos de Mirtha Legrand por haber roto el pacto con Clarín, y en el último cuatrimestre no contó con Showmatch. Fue la primera vez desde 1990 que Tinelli no estaba en la TV local –sin tomar en cuenta los años en que no emitió su programa en Argentina–.

A pesar de todo eso, una combinación de telenovelas de la Globo, de Turquía y de Estados Unidos le permitieron en la segunda mitad del año afianzar sus cifras de rating en el horario central y competir de igual a igual con el 10, que ya no logró los mismos resultados que en semestres anteriores con la versión de MasterChef Profesionales.

Al igual que Teledoce, las telenovelas turcas y brasileñas funcionaron en el horario central como jugadas de bajo costo y efectistas para canal 10. Le rindió asimismo el comodín español que no abandona desde 2014: ¡Ahora caigo!

No fue una buena noticia para canal 10 que una de sus apuestas, un programa de entrevistas políticas y a personalidades conducido por el periodista deportivo Julio Ríos, se viera empañado por los audios del AUFgate y las implicaciones de Ríos en el caso. Julio María Sanguinetti y Carolina Cosse, por ejemplo, habían grabado entrevistas con él pero pidieron que esos programas no vieran el aire y el canal cedió. El periodista, además, tuvo que pedir licencia en la cadena Fox Sports para salir un poco de la palestra.

La ficción nacional llegó a los dos canales públicos con Todos detrás de Momo en setiembre, Bonino y Fabregat volvieron a canal 12 recién en octubre con Algo que decir, Nilson Viazzo tuvo programa propio, Tarde o temprano salió a competirle a las Vespertinas que habían comenzado pocos meses antes, TV Ciudad transmitió partidos de la selección, Buysan conduce Todos contra mí, los canales privados dejaron de tener informativos de última hora y Sergio Gorzy pasó a formar parte de Telenoche.

Pero el batacazo lo dio a fin de año el canal 4. Gracias a la ficción argentina 100 días para enamorarse, primero, y al concurso de canto La voz, después, el rezagado desde hace algunos años logró asomar la cabeza e incluso lucirse en el podio en alguna ocasión con el programa más visto del día. Braulio Assanelli, un oriundo de San Ramón, Canelones, ganó La voz. Y se convirtió así en el Nilson de 2018.