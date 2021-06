El fútbol de fiesta: Suárez, Cavani y Messi salen a la cancha

Pocos partidos en el mundo pueden reunir en una cancha de fútbol a jugadores de la talla mundial de Luis Suárez, Lionel Messi, Edinson Cavani o Lautaro Martínez. Pocas selecciones tienen los pergaminos históricos de Uruguay y Argentina, los máximos ganadores en el continente. Por eso este viernes a la hora 21:00 el fútbol mundial está de fiesta: se juega el clásico del Río de la Plata en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, por el grupo A de la Copa América.Para la selección uruguaya es el debut en el torneo continental que ganó 15 veces, mientras que para la argentina es su segundo encuentro después de debutar con un empate 1-1 contra Chile.

El equipo de Óscar Tabárez llega a este encuentro después de dos empates sin goles por las Eliminatorias. El 3 de junio frente a Paraguay en el estadio Centenario y el 8 de junio ante Venezuela en Caracas. Dos presentaciones con bajas por lesiones (Darwin Núñez, Cristhian Stuani), por covid-19 (Maximiliano Gómez, Giorgian De Arrascaeta) y por suspensión (Edinson Cavani), que dejaron una sensación de ambigua: por un lado Uruguay escaló de la quinta a la cuarta ubicación en la tabla, producto también de los demás resultados, y por otro tuvo un flojo rendimiento futbolístico.

"Estamos en un debe"

Esto lo destacó Suárez en la conferencia de prensa que brindó esta semana en el complejo Celeste: "No estamos conformes con los partidos de Eliminatorias, no era lo que queríamos, porque aparte de que los resultados no fueron buenos, en sensación de juego estamos en un debe con nosotros mismos", manifestó el goleador histórico de la selección y agregó: "Ahora tenemos que entrar en la zona de ganar partidos con la selección, es lo que a uno le interesa".

AFP

Luis Suárez en el último partido contra Venezuela

Tabárez también se refirió el jueves a algún aspecto que debe mejorar el equipo con respecto a los últimos encuentros: “No cometer errores, a veces entramos con exceso de energías y después nos falta” señaló y agregó sobre el rival: “Tener confianza, pero también tranquilidad de que no es una final, es un inicio de la serie contra un rival calificado que vemos como un clásico, no es un partido cualquiera y los futbolistas lo saben”.

Durante la conferencia de prensa que brindó en el hotel Windsor Plaza de Brasilia, donde se hospedó la selección, el técnico aprovechó para referirse a los críticos del juego del equipo: “Nunca caigo en el drama, cayeron en el drama los que dicen que no jugamos a nada. Si ganamos, ¿qué van a decir? que apareció de la noche a la mañana... son maneras erróneas de ver el fútbol según mi punto de vista, porque si nunca fue tan buen el juego del equipo no sé porque había tanta expectativa. Eso no entiendo y me preocupa que no invada la realidad de los futbolistas. No entrar en ningún clima de derrotismo porque en estos 15 años hemos estado muchísimo peor que estos dos partidos que dicen que fuimos un desastre, y salimos adelante y los objetivos se cumplieron”.

Ensayo táctico

El martes pasado en el ensayo táctico que se realizó en el complejo Celeste, Tabárez trabajó con Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Sorprendió la ausencia en ese entrenamiento de Federico Valverde, porque siempre ha sido titular en cualquier esquema utilizado por el entrenador. Esto no quiere decir que no arranque este viernes ante Argentina y bien podría ingresar por Viña o Giovanni González, ya que Cáceres puede actuar indistintamente por el lateral derecho o el izquierdo, como lo hizo durante el primer tiempo contra Venezuela.

AFP

Valverde y Torreira siguiendo a Messi

Uruguay puede jugar con un 4-4-2, con Giovanni González y De La Cruz por las bandas en el mediocampo, o también puede cubrir más la zona media con Torreira, Bentancur y Valverde, como lo hizo en el último enfrentamiento contra los albicelestes en Israel, con la intención de cerrarle los caminos a Messi. En aquel partido amistoso en Tel Aviv jugó Matías Vecino en lugar de Bentancur.

Los celestes tuvieron un buen desempeño en ese encuentro que terminó 2-2 y Argentina le empató en los descuentos con un penal ejecutado por Messi. Tabárez se refirió el jueves a ese juego y dijo que “hicimos un buen partido”, aunque unos meses después se desató la pandemia y la selección perdió uno de los puntos fuertes que tenía para trabajar, que eran los reencuentros para preparar los amistosos de fecha FIFA.

Messi es el futbolista desequilibrante de Argentina, al que el técnico uruguayo definió como “el rey de la precisión, tanto en pelotas quietas como en movimiento” y adelantó que Uruguay no le hará una marcación individual, porque no dan resultado, pero “vamos a tener una atención preferencial. He visto tantos partidos de Messi en la selección, en Barcelona y sus actuaciones tienen muchos puntos en común y se puede tener un perfil”.

Atentos a Suárez y Cavani

Pero si Argentina tiene a Messi, Uruguay cuenta con Suárez y Cavani en la ofensiva, los que generan preocupación en el técnico rival Lionel Scaloni. Por ese motivo es que durante los entrenamientos que realizó la albiceleste en el predio de Ezeiza -Argentina no se queda en Brasil después de los partidos- ensayó con dos sistemas: el 4-3-3 que es con el que jugó los últimos partidos contra Colombia y Chile, y el 5-3-2 con la intención de reforzar la última zona para achicar el espacio de los atacantes celestes.

EFE

La marca de Torreira contra Messi

Con 15 copas en sus vitrinas, Uruguay es el más ganador de América, aunque no logró avanzar a semifinales en las tres que se jugaron posteriormente a la última que obtuvo, en Argentina 2011. En Chile 2015 quedó afuera en cuartos de final, en la edición del Centenario jugada en Estados Unidos 2016 no pasó el grupo y en la última, también en Brasil 2019, se volvió en cuartos de final. En esta oportunidad Uruguay se retiró invicto y cayó eliminado frente a Perú mediante los penales.

Este viernes comienza el recorrido por el título número 16. Lo hace frente a Argentina, nada más y nada menos. Un partido que paraliza al mundo por la historia y por la calidad de los futbolistas.

Detalles

Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña o Federico Valverde, Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Cancha: Estadio Mané Garrincha, Brasilia

Juez: Wilton Sampaio (BRA)

Nota: Por el mismo grupo, este viernes a la hora 18 se enfrentan Chile-Bolivia en Cuiabá.

Posiciones del grupo