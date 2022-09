Nacional vs Peñarol: El fútbol se rinde a los pies del clásico, todo lo que tenés que saber

Desde que regresó a Uruguay, el Campeonato Uruguayo gira en torno a Luis Suárez, y este domingo, con entradas agotadas y fiebre de fútbol, el Nacional del Pistolero, que llega como líder de la Tabla Anual y el Torneo Clausura, recibirá a Peñarol en el primer clásico con público en el Gran Parque Central luego de 93 años.

Así está la Tabla Anual:

Equipo Pts J G E P GF GC Nacional 59 27 18 5 4 53 13 Liverpool 51 27 15 6 6 37 20 Boston River 48 27 14 6 7 35 25 River Plate 45 27 12 9 6 40 24 Peñarol 45 27 12 9 6 29 19 Deportivo Maldonado 45 28 12 9 7 36 31 Defensor Sporting 42 27 12 6 9 32 29 Wanderers 40 27 10 10 7 31 24 Danubio 40 27 10 10 7 24 21 Fénix 39 27 11 6 10 24 26 Albion 30 27 7 9 11 29 43 City Torque 26 27 6 8 13 30 38 Plaza Colonia 25 27 5 10 12 21 27 Rentistas 23 28 7 2 19 25 46 Cerro Largo 23 27 5 8 14 13 37 Cerrito 10 27 1 7 19 11 47

Así están en el Clausura:

Equipo Pts J G E P GF GC River Plate 15 5 5 0 0 13 3 Nacional 12 5 4 0 1 10 2 Deportivo Maldonado 12 6 3 3 0 8 5 Defensor Sporting 9 5 3 0 2 8 5 Danubio 9 5 2 3 0 5 3 Boston River 8 5 2 2 1 7 4 Peñarol 8 5 2 2 1 7 5 Albion 8 5 2 2 1 6 5 Fénix 7 5 2 1 2 5 5 Liverpool 5 5 1 2 2 5 6 Wanderers 5 5 1 2 2 4 6 Plaza Colonia 4 5 1 1 3 3 5 Rentistas 3 6 1 0 5 6 12 City Torque 3 5 1 0 4 4 10 Cerrito 2 5 0 2 3 1 8 Cerro Largo 2 5 0 2 3 2 10

El encuentro comenzará a la hora 15.30 en el estadio de los tricolores.

Será dirigido por la terna mundialista integrada por Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Martín Soppi, y tendrá como cuarto árbitro a Santiago Motta.

En la cabina de videoarbitraje, por primera vez habrá en un partido del fútbol local un tercer integrante que se desempeña como AVAR 1. El VAR será Esteban Ostojich, el AVAR, Javier Feres, y el AVAR 1, Richard Trinidad.

Para este encuentro las entradas se agotaron en un día y medio y fueron adquiridas por los socios de ambos equipos. Los tricolores canjearon 29.000 boletos en poco más de 24 horas, y los aurinegros compraron 2.000 para una de las cabeceras, en dos horas.

Nacional recaudará US$ 55.000 por este partido, porque sus socios no pagan entrada, y con estos ingresos no consiguen pagar ni los gastos de seguridad.

En la cancha se resolverá un partido que está cargado de emoción y de fútbol, que planteará tantos duelos especiales y de reencuentros de viejos conocidos como pocas veces ocurre.

El duelo de tío y sobrino, con Leandro y Brian Lozano, es uno de los puntos más altos que ofrece el partido, incluso porque estarán frente a frente en la banda izquierda.

Los tricolores llegan como favoritos. Tienen de su lado las estadísticas de este año y un plantel más largo que le permite llegar al encuentro mejor posicionado futbolísticamente.

Los aurinegros cambiaron de entrenador luego de la primera fecha del Torneo Clausura y están en una etapa en la que intentan adaptarse a lo que pretende el técnico Leonardo Ramos.

Nacional es el favorito para los periodistas de Referí. En las siguientes páginas podrá conocer diferentes análisis que le permitirán entender por qué los tricolores llegan mejor posicionados en aspectos futbolísticos recientes y en el acumulado del año.

Peñarol se aferra a una sola estadística: que tiene un plantel más ganador que el de Nacional en materia de clásicos.

De todas formas, en estos encuentros, además de la lógica comienzan a pesar factores anímicos que terminan resultando claves.

Habrá 1.073 efectivos de la Policía, que tendrá un amplio operativo de seguridad desde este sábado de noche.

Los equipos

Los 11 de Repetto para el partido del domingo: Rogel; José Luis Rodríguez, Laborda, Leo Coelho, Leandro Lozano; Diego Rodríguez, Carballo; Trezza, Fagúndez, Cándido; Suárez.

El posible equipo de Ramos es con Dawson; Aguirregaray, Da Silveira, Rak, Ramos; Milessi, Gargano, Cristóforo; Laquintana, Viatri y Brian.