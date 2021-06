El ganado gordo vale más y se espera una nueva suba de precios en las carnicerías

El precio del ganado vacuno volvió a subir y a corto plazo repercutirá en el valor de la carne al consumidor, incluso se prevé un nuevo aumento en los próximos días.

Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), adelantó a El Observador que “seguramente haya un ajuste al alza en algunos cortes cárnicos (aún no se sabe en cuáles) en los próximos días”, debido a que "bajaron las remisiones de ganado para faena, lo que hace que escaseen algunos cortes y eso empuje el precio al alza", explicó.

En lo que va del año y con varias subas el valor de la carne vacuna en las carnicerías aumentó un 30% con relación al precio que había en diciembre de 2020, informó.

Los precios del ganado se muestran firmes y la falta de oferta para importar desde Brasil hace que la situación esté "complicada", comentó Jorge López, director de Abasto Santa Clara, en el programa Punto de Equilibrio en radio Carve. Según explicó, la alternativa para importar carne en junio fue Paraguay, proveedor que se mantendrá en el mes de julio, con una oferta de diferentes tipos de cortes cárnicos.

Lo que más se vende

El presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) detalló que los cortes cárnicos más solicitados en este momento son la aguja y la paleta, cortes que dan un buen rendimiento al consumidor y que son muy elegidos para hacer comidas de olla, preferentemente elegidas en esta época de frío. Estos cortes se pueden conseguir desde $ 200 a $ 350 el kilo dependiendo de si se venden con o sin hueso.

Diego Battiste

Cortes apropiados para comidas de olla presentan más demanda.

Los valores del ganado gordo

El mercado del ganado gordo sigue mostrando firmeza, y si bien la semana pasada hubo una baja en la faena de unas 6 mil cabezas por un día de paro, “si se saca esa afectación seguimos con una faena que supera los 50 mil vacunos, lo que es muy bueno para el momento”, comentó a El Observador José Pedro Aicardi, director de la firma MegaAgro.

Los precios siguen firmes y muy dinámicos en todas las categorías, complementó.

Según destacó Aicardi, el novillo se ubica entre US$ 3,95 y US$ 4,05 por kilo en cuarta balanza; la vaca entre US$ 3,75 y US$ 3,85; y la vaquillona –que está muy demandada– está en el entorno de los US$ 3,90 por kilo.



Por otro lado, se ve una desigualdad en algunas entradas a plantas frigoríficas, explicó. Además, debido a que el invierno se está mostrando de forma temprana, no hay un gran volumen de ganados de verdeos y praderas bien terminados de forma temprana.



“Estamos con muy buenos valores para lo que es la época. Venimos desde hace un mes y medio con muy buenos valores, con un dólar que sigue firme lo que ha hecho que haya una relación flaco-gordo como hace mucho tiempo no veíamos. Nos tenemos que remontar a 2010 o 2011 para ver la última vez que tuvimos relaciones de este tipo. La reposición está con muy buenos valores pero esta relación se explica más bien por el precio del ganado gordo”, concluyó.