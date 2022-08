Fútbol > MIRÁ LOS GOLES

El golazo de Sofía Ramondegui con el que Peñarol le empató el clásico a Nacional

"Íbamos perdiendo, sabía que teníamos que salir adelante, que alguien tenía que hacer algo, me quería ir de ahí abajo, no podía estar más, me comía la ansiedad, me fui y salió lo que salió", dijo la autora del gol de Peñarol Sofía Ramodengui