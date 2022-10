El gremio de los técnicos se solidarizó con el Indio Olivera por el salivazo que recibió en el Viera

La actitud que tuvieron algunos hinchas de Peñarol con uno de los íconos vivientes más grandes que tiene el club en la actualidad, Walter "Indio" Olivera, llevó a que recibiera gran cantidad de apoyo por parte de gente del fútbol y este lunes se sumó el gremio de los técnicos, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef).

Como informó Referí, Olivera, quien, como informó Referí, fue salivado por un hincha de los aurinegros en pleno escándalo ocurrido el pasado miércoles en el Parque Viera cuando Boston River le ganaba 2-1 a los de Leonardo Ramos y el encuentro fue suspendido por falta de garantías, por parte del árbitro Leodán González.

Este sábado, un gran ídolo de Nacional, Hugo De León, quien jugó con el Indio en la selección uruguaya y entre ambos, ganaron la Copa de Oro en enero de 1981, fue uno de los que se solidarizó con él.

De León y Olivera en la final de la Libertadores de 1983

"A la distancia un abrazo Indio, la educación, el respeto y la memoria hacen falta en nuestro país", escribió el ídolo tricolor en Twitter, como informó Referí.

Su excompañero en Peñarol, Mario Saralegui, actual entrenador de Cerro Largo, también se sumó a los saludos al Indio.

“Estoy seguro que el idiota que escupió al Indio Olivera no tiene ni idea quién es él”, dijo el DT a Punto Penal de canal 10.

Saralegui y Olivera con el equipo de Peñarol campeón de la Libertadores 1982

"El Indio fue nuestro capitán, pero estoy seguro que el que lo escupió no sabe quién es el Indio Olivera. Ese es el problema que tenemos, la ignorancia tal, en todo sentido. No solo de la historia de Peñarol, en todo... Vos ves en Facebook las faltas de ortografía que hay, un desastre, a nadie le importa nada. Por eso me dolió por el Indio, pero el idiota que lo escupió ni sabe a quién escupió", señaló.

Este lunes, Audef también se sumó a los apoyos al Indio Olivera.

"Desde Audef nos solidarizamos con Walter 'Indio' Olivera por la agresión que recibió desde la tribuna durante el partido que disputaron Peñarol y Boston River. Olivera se desempeña actualmente como director de Relaciones Institucionales en Peñarol", escribieron en Twitter.

Aquí se puede ver el tuit: