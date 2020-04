El largo camino del futbolista, ¿cómo es el recorrido de Séptima a Primera en Nacional?

Al comenzar cada año, entre 30 y 35 juveniles llegan con el bolso y los botines a Los Céspedes para comenzar a entrenar en la Séptima división de Nacional, la sub 14, la primera categoría formativa del club, la base de una pirámide que en su parte superior tiene el primer equipo albo, un lugar que muy pocos alcanzan.

En un informe para suscriptores member publicado por Referí en su edición de fin de semana, el detallado trabajo permitió comprobar que en entre 2010 y 2020 debutaron 41 jugadores formados en la cantera del club y 11 de ellos llegaron a Europa. Esto arroja un promedio de cuatro jugadores por temporada llegan al primer equipo.

¿Cómo se desarrolla ese proceso de crecimiento? ¿Cuántos jugadores van quedando por el camino? ¿Es un buen número que cuatro jugadores por temporada lleguen al primer equipo?

El gerente de formativas de Nacional, Sebastián Taramasco explicó a Referí que luego del primer año en la Séptima de Nacional, se produce el primer corte y de un promedio de 33 jugadores pasan unos 24 futbolistas, número que se mantiene en Sexta y Quinta en promedio.

“Esos planteles que empiezan con 33 y luego bajan a 24, por supuesto que se van modificando. De Séptima a Sexta capaz que se van unos 10 jugadores y aparecen cuatro o cinco nuevos. Hay un permanente reciclaje”, contó.

Diego Battiste

Luego, en Cuarta, el filtro es mayor debido a que esa categoría admite dos generaciones, por lo que para formar ese plantel de 24 se deben desafectar un número mayor de jugadores.

¿Cómo se forma una categoría?

“Es muy grande el número de jugadores que vemos para formar una categoría”, dijo Taramasco ante esa consulta, ya que, por ejemplo, para armar la Preséptima se observan jugadores desde varios años antes a que lleguen a esa edad.

“Para formar una Séptima, nosotros y varios de los equipos que tienen una escuelita o realizan un trabajo de captación, empezamos a trabajar tres, cuatro o cinco años antes para formar esa Preséptima. Por lo tanto, en ese tiempo enumerar la cantidad de niños que se ven para formar la Séptima, sería imposible, se observa a muchísimos jugadores”, comentó.

El número aproximado que manejó Taramasco es el de jugadores con los que entrenan en el año de Presépitma, en el que luego se decidirán los fichajes para la Séptima, y es de un promedio de 80 jugadores de los que saldrán los 30 a 35 que comenzarán el proceso de formativas.

Nacional también tiene su área de captación que busca jugadores en todo el interior del país para categorías mayores a la Séptima.

“Eso sí lo tenemos bastante evaluado, con datos bastante completos”, señaló Taramasco. “Entre campamentos, observaciones directas en las que vamos a ver a niños y adolescentes jugar en sus selecciones y equipos, más o menos observamos 2.000 jugadores por año. A ellos los vemos en campamentos, prácticas de aspirantes de Los Céspedes, observación de partidos de OFI y de selecciones de OFI”, indicó.

Luego, de esos jugadores observados, captan a unos 300 a los que se los cita para entrenar y son evaluados.

“Y de esos 300, normalmente por año se terminan fichando un promedio de 30”, señaló. “Si vas al número total de los que vimos, es un 1,5% y si vas al porcentaje de los que entrenamos, captamos, que los tuvimos en Los Céspedes y los vimos por una semana, es el 15% el que se ficha”, estimó el responsable de las formativas tricolores.

Diego Battiste

El camino a Primera

Ante la consulta de cuántos jugadores que comienzan en Séptima llegan a Primera de Nacional, tras hacer todo el recorrido en el club, Taramasco advirtió que esos son datos “muy fríos” pero que marcan la realidad del fútbol uruguayo.

“Por ejemplo, de una Séptima de Nacional, se supone, y eso sí es un dato frío, que con suerte el 10% va a llegar al primer equipo, unos tres jugadores”, indicó. “Eso es fácil de chequear: hay que tomar cualquier plantel del fútbol uruguayo y dividirlo por generación, y el dato es que no hay más de dos, tres o cuatro jugadores nacidos en el mismo año”.

Camilo dos Santos

Luego hay que ver dónde hicieron la Séptima esos jugadores. Entiende que en el caso de Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor Sporting y Liverpool los jugadores que llegan a Primera, comenzaron en Séptima. Pero en otros equipos eso no es así, indicó Taramasco, quien dijo que si se hace ese mismo ejercicio, de cuántos pueden haber comenzado en Séptima y llegado a Primera, del promedio de tres por años solamente uno es oriundo del club y seguramente los otros dos ese primer año en el fútbol formativo lo hicieron en Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor o Liverpool.

“¿Qué quiere decir eso?”, preguntó Taramasco. “Que de los que de todos los jugadores que empiezan en séptima en Nacional, solo un 10% llega al primer equipo, con suerte. Y hay otro 20% que llega a jugar en Primera, pero no en Nacional”.

Prensa Nacional

Como un derrame, jugadores que no son tenidos en cuenta en los clubes que más se destacan en juveniles, ganan espacios en otras instituciones. “Y ese proceso de llegar a Primera en otros clubes puede ser exitosísimo, no tiene por qué fracasar ese chico”, agregó Taramasco.

Esos casos son habituales en el fútbol uruguayo, aunque por el paso de los años quedar olvidados. Por ejemplo, Pablo López, actualmente en Defensor Sporting, fue captado en Séptima por Nacional. A López, Nacional lo captó y fichó en Séptima, quedó libre y hoy juega en Defensor.

Los ejemplos se multiplican. A Cristian Olivera, promesa de Rentistas, lo captó y fichó en Séptima de los violetas, sin embargo debutó en el primer equipo de los rojos.

A nivel internacional, Lucas Torreira, hoy figura de la selección y Arsenal de Inglaterra, también se inició en Peñarol y luego emergió en el fútbol italiano, al igual que Ronald Araújo, que llegó de Rivera a los aurinegros y hoy está en Barcelona.

Camilo dos Santos

Taramasco señaló que los números pueden ser desalentadores para los juveniles, pero que son un dato en el que están de acuerdo a nivel de formativas.

“De los jugadores de Primera hoy, entre Defensor, Peñarol, Nacional, Danubio y Liverpool, se reparten el 70% de los jugadores que empezaron Séptima en esos clubes”, dijo el funcionario tricolor.

“Y el porcentaje de jugadores que llegan a Primera desde la Séptima de Nacional corresponde a un 30%, el 10% debuta en Nacional y el 20% por otras vías. Son números fríos que no tienen una base científica, pero si en base a números que hicimos año por año y en los que estamos todos de acuerdo”, indicó.

Taramasco recordó que en 2016 estuvo en Uruguay el director de La Masía, el centro de formación de juveniles de FC Barcelona, y en una de sus conferencias dio los números de los jugadores que llegan al primer equipo catalán tras hacer todas las categorías.

“Los números de La Masía son exactamente los mismos. De los que comienzan con ellos solamente el 10% llega a Primera, y el otro 20% llega a Primera en otros clubes”, indicó.

Nacional disfruta de esos juveniles y esa parece ser la tendencia en la actual administración que encabeza José Decurnex. El año pasado, entre las metas del club estaba que el plantel tuviera un mínimo de 40% de futbolistas surgidos en Los Céspedes.

Este año, siguiendo esa prioridad, el porcentaje subió a 70%. En una temporada que recién comienza y se interrumpió por la pandemia de coronavirus, aún no se puede hablar de éxitos deportivos, pero sí que los albos están aumentando su patrimonio, algo que destacan en la gerencia deportiva del club.

La 1999, una generación cascoteada que hoy es mayoría

Taramasco señaló que esta generación es la que actualmente tiene más jugadores en el plantel de Primera (Ocampo, Vecino, Trezza, Emiliano Martínez, Trasante y Laborda). “Es una generación que nunca salió campeona, ganó su primer clásico en Quinta división. Era una generación que en su momento siempre le costaba hacer puntos, muy cascoteada, y hoy tiene cinco jugadores en Primera”, comentó.



Cambio de política con el interior

“En 2015 aumentamos el scouting para salir a buscar jugadores del interior. En ese momento, cuando llegué al club, se decía que si un jugador del interior no había sido visto para llegar a Séptima, no había grandes jugadores y no era necesario salir a buscarlos”, comentó Taramasco. “Venía de trabajar en selecciones juveniles y veía, por ejemplo, a Defensor que traía jugadores grandes, con 16 o 17, del interior y tenían éxito, como De Arrascaeta. Y dije que Nacional tenía que salir a buscar. Y, además, como Nacional determinó no darles más porcentajes a los empresarios, y los empresarios no traían jugadores, hubo que armar un equipo y salir a buscar jugadores. Eso empezó en 2015. Ahí apareció Israel, Viña, Laborda, Ocampo, Marichal…”

Jugadores de las inferiores del club, cuándo se incorporaron y generación

Arqueros:

Guillermo Centurión / Séptima / Generación 2001

Zagueros:

Armando Méndez / Tercera / Generación 1996

Mathías Laborda / Quinta / Generación 1999

Renzo Orihuela / Séptima / Generación 2001

Nicolás Marichal / Quinta / Generación 2001

Joaquín Sosa / Sexta / Generación 2002

Lautaro Pertusatti / Cuarta / Generación 2002

Guzmán Corujo / Préseptima / Generación 1996

Volantes

Gabriel Neves / Séptima / Generación 1997

Rodrigo Amaral / Preséptima / Generación 1997

Joaquín Trasante / Preséptima / Nacional de AUFI Generación 1999

Santi Rodríguez / Preséptima / Generación 2000

Gonzalo Castro / Quinta / Generación 1984

Felipe Carballo / Preséptima / Generación 1996

Emiliano Martínez / Preséptima / Generación 1999

Santiago Cartagena / Presépitma / Generación 2002

Lucas Sanseviero / Quinta / Generación 2000

Agustín González / Preséptima / Generación 1997

Delanteros

Alfonso Trezza / Preséptima / Generación 1999

Thiago Vecino / Preséptima / Nacional AUFI Generación 1999

Brian Ocampo / Quinta / Generación 1999

Axel Pérez / Preséptima / Generación 2002

DT:

Gustavo Munúa / El técnico tricolor también hizo todas las inferiores en el club, desde Preséptima, si bien tuvo un préstamo en Albion antes de debutar en Primera