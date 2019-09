El "Loco" Abreu y un nuevo desafío: conducirá el programa Trato Hecho en Teledoce

Ya tuvo su experiencia como co-conductor de Noche de Locura luego del Mundial 2010, ya fue comentarista deportivo en las transmisiones de Teledoce del Mundial de Rusia en 2018 y de la Copa América de este año. Pero antes de que termine 2019, Sebastián "el Loco" Abreu debutará como conductor en solitario, cuando Canal 12 estrene la versión local del programa Trato Hecho, que tendrá al futbolista al frente.

Este lunes, Abreu llegó a la sede de la emisora para firmar su contrato y presentarse oficialmente como el conductor del ciclo, adaptación del formato estadounidense Deal or no deal, que en la pantalla local ya tiene un antecedente: Canal 4 emitió la versión argentina, conducida por Julián Weich.

En el concurso, los participantes tienen delante 22 maletines. Cada uno contiene un monto de dinero que va desde $1 hasta el premio máximo de $ 1.000.000. Los concursantes van seleccionando maletines, que son descartados hasta que opta por quedarse con una de las valijas, o puede optar por hacer un trato con "la banca". Esa figura le va ofreciendo periódicamente "comprar" la valija que hasta ese momento es la elección del jugador, y en caso de ser aceptada, el juego termina. Si no, se siguen eliminando maletines hasta que quedan dos: el jugador se queda con uno y se lleva el monto que hay dentro.

Dos de esos maletines decoraban el estudio donde se presentó Abreu: el que llevaba el 12, por el canal y el que mostraba el 13, la camiseta predilecta del jugador. "La rompió en el piloto que se hizo", era el comentario mientras el futbolista de Boston River llegaba al canal. Una vez en el estudio, el deportista dijo a El Observador que encaró el programa con "incertidumbre", pero que está conforme con el resultado del piloto. "Me imagino que como todo en la vida a medida que vas sumando experiencia y vas agarrando cancha vas mejorando", contó Abreu. "Mucho va a depender también de la química con el participante. Pero la vida está hecha para los desafíos y para disfrutarla. Siempre van a estar los críticos y los detractores, pero me llamaron, me invitaron, me pareció oportuno. Más allá del programa, es disfrutar de una experiencia diferente, es algo nuevo", explicó.

Inés Guimaraens

Durante la presentación, la gerente de producción de Teledoce, Alexandra Morgan, destacó que la realización del programa y la presencia de Abreu son un "desafío importante" para el canal. En tanto que Eugenio Restano, gerente de programación, afirmó que desde un primer momento se pensó en el delantero como conductor del programa por su popularidad, su desenfado y su simpatía. "Esto tenía una cuota de suspenso, pero él tiene espalda y la confianza de la audiencia", dijo en referencia a Abreu.

El futbolista ya tuvo la experiencia de los pilotos, que le sirvieron para descubrir que lo más complicado en esta nueva faceta es "el verbo". Así lo explicó: "Tengo el lunfardo uruguayo muy instalado, se prenden las cámaras y no me cambia con lo que soy afuera, entonces a veces hay que tener algún reparo, se me escapa un 'boludo, no elijas esa valija' y me dicen 'buscá otra palabra', pero cuando grabamos me sentí bien, y a medida que va avanzando el participante, uno se compenetra. Va a haber tribuna, entonces todos participan, va a estar bueno. Y hay que ver como reacciona uno desde lo emocional, porque uno no es profesional en este rubro y si hay alguna historia de vida que sea dura o difícil, hay que vivirla pero distanciarse para no terminar quebrado. Pero eso se verá cuando pite el árbitro", comentó.

Abreu dijo también que aceptó la propuesta del canal porque no le genera un conflicto con su carrera deportiva, a la que definió como su prioridad. El goleador de 42 años ha dejado en claro que luego de su retiro tiene previsto ser entrenador, pero anticipó que en ese momento no desarrollará una doble carrera. "Tengo como prioridad ser entrenador, y ahí si no podés tener trabajos paralelos, porque demanda otros tiempos y dedicación. Diferente es que en las vacaciones te inviten, como en el Mundial o la Copa América, que son 25 días, pero ya estar involucrado a algo como Trato Hecho no se puede. Y si no surge una oportunidad laboral como entrenador, y aparece algo como esto, como forma de estar activo y entretenido con la cabeza ocupada, ahí si lo pensaría".

Inés Guimaraens

Por lo pronto, seguirá jugando y grabando las emisiones de Trato Hecho, que aún no tiene fecha de salida prevista. "Esto es como el jugador que contratás con ciertas dudas de lo que puede darte, y le haces el contrato de seis meses para ver como funciona", comparó Abreu. "Esto es más o menos lo mismo, ver la aceptación y ver si se le da continuidad. Veremos como se desenvuelve, y cuando salga al aire tendré que aguantar las cargadas de los compañeros en el vestuario", concluyó con una risa.