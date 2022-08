El mejor Nacional posible sale en busca de la clasificación en Goiania

Por Juan José Díaz, @diazjotajota, enviado a Goiania, Brasil

Nacional intentará este martes dar vuelta el resultado contra Atlético Goianiense y clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana. En la ida el equipo brasileño, que está luchando por no descender en su país, le ganó 1-0 en el Gran Parque Central. La revancha se juega desde la hora 19:15 en el estadio Serra Dourada de Goiania, con capacidad para 40.000 personas.

La presencia de Luis Suárez en el plantel es un aditivo especial que tiene Nacional, el partido y el propio equipo rival. El lunes en Goiania se vendían entradas publicitando la llegada del Pistolero, quien nunca jugó en esta ciudad si bien tiene un largo historial de encuentros en canchas de Brasil.

Cuando se presentó ante el público tricolor en el Gran Parque Central el domingo 31 de julio, el delantero de 35 años, goleador histórico de la selección uruguaya, dijo que volvía a Nacional por todo. Incluyó el Campeonato Uruguayo, la Copa AUF Uruguay y la Copa Sudamericana, aunque hace 34 años que un equipo uruguayo no gana un torneo continental; el último fue Nacional, que logró la Copa Libertadores de 1988 (o 33 con la Recopa ganada ante Racing en 1989).

En el juego de ida contra Goianiense, disputado el martes de la semana pasada, Suárez ingresó a jugar los últimos 17 minutos. Protagonizó una pared con Camilo Cándido que por milímetros no terminó en gol de Juan Ignacio Ramírez; la pelota rebotó en el caño. Después su participación fue escasa, producto del poco tiempo que estuvo en cancha.

Foto: Leonardo Carreño.

Diego Zabala debe recuperar sensaciones

¿Puede un solo jugador dar vuelta la serie? Difícil, por más que sea Suárez y que los adversarios hablen mucho de su presencia, lo que significa que respetan su trayectoria. Nacional tendrá que hacer un partido perfecto, desde Sergio Rochet (contra Deportivo Maldonado tuvo un bajón) a Emmanuel Gigliotti, si como todo indica será el 9 titular esta noche.

El viernes contra Rentistas el técnico Pablo Repetto le dio descanso a los futbolistas que sumaban más minutos. El equipo titular prácticamente se recitaba de memoria y aunque a veces tenía variantes, las características de los jugadores son muy similares. Esto generó un funcionamiento automatizado que lo llevó a ganar el Torneo Intermedio con facilidad, ubicarse en el primer lugar de la Tabla Anual y eliminar en octavos de final de la Sudamericana a Unión de Santa Fe, ganando de local y visitante.

Sintió el cansancio en los partidos contra Deportivo Maldonado y Goianiense, ambos perdidos. Por eso frente a los bichos colorados dejó afuera al brasileño Leonardo Coelho, aunque entró sobre el final por la lesión de Mario Risso, a Felipe Carballo que venía con una seguidilla impresionante, a Alfonso Trezza, Diego Zabala y a Gigliotti. El rival de turno se lo permitió, por más que era necesario hacerlo.

Foto: Leonardo Carreño.

Suárez cerca de un golazo contra Rentistas

Además de que descansaron estos jugadores para el compromiso de este martes, el técnico recuperó jugadores que tuvieron un buen rendimiento, como José Luis Rodríguez en el lateral derecho, Brian Ocampo, el colombiano Alex Castro y Juan Ignacio Ramírez. También pudo darle 45 minutos a Suárez, quien marcó su primer gol en el regreso al club, y su participación fue más fluida.

Foto: Leonardo Carreño.

La defensa, la mejor arma de Goianiense

Desde ese punto de vista, se puede decir que Nacional llega mejor preparado a la revancha contra Goianiense. Con futbolistas descansados, con otros que recuperaron la confianza -propia y del entrenador- y con Suárez que ya tiene 60 minutos de fútbol arriba. No es poco. Tendrá que recobrar el funcionamiento, no enloquecerse si el gol no llega rápido y saber jugar con la inquietud de los jugadores locales y los 30 grados de calor que están previstos.

Goianiense puede tener una variante respecto al equipo que empezó en Montevideo. Marlon Freitas, que es el capitán y considerado el mejor jugador del club, fue reservado en la ida pero es muy probable que este martes ingrese desde el principio en lugar de Edson Fernando.

La previa

Atlético Goianiense: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus, Arthur Henrique; Baralhas, Edson Fernando o Marlon Freitas, Jorginho; Léo Pereira, Churín y Luiz Fernando. DT: Jorginho

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Yonatan Rodríguez, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Franco Fagúndez, Diego Zabala y Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto

Cancha: Estadio Serra Dourada, Goiania

Árbitro: Dario Herrera (argentino)

VAR: Germán Delfino (argentino)