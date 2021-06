El MSP multó a Sturla con más de $ 40 mil por "incumplimiento de cuarentena"

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, fue multado por el Ministerio de Salud Pública tras ser contacto de un positivo e incumplir la cuarentena para ir a despedir los restos del fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga en la Casa del Partido Nacional.

Sturla, que estuvo el domingo 23 de mayo en el cortejo fúnebre luego de haber tenido contacto estrecho con un sacerdote con covid el 17 de mayo, recibió una sanción de 30 unidades reajustables por "incumplimiento de cuarentena", equivalentes a $ 40.406. Según supo El Observador, pese a tener 10 días hábiles para presentar sus descargos, el cardenal preferirá abonar la multa en lugar de apelar por la infracción.

Dos días después de la despedida, cuando sus fotos y videos en el lugar se habían hecho públicas, el cardenal se excusó manifestando en Twitter que apenas se enteró del positivo del sacerdote entró en cuarentena y se realizó "dos hisopados en el día", con resultado negativo, antes de la fecha en la que, en realidad, le correspondía hisoparse, o sea a los siete días de haber tenido el contacto con el positivo.

Tras no haber esperado al hisopado obligatorio en los días correspondientes, Sturla se dirigió al velatorio de Larrañaga. Luego, volvió a testearse y un día después confirmó que estaba contagiado. "Se que no actué como debía y pido disculpas", manifestó.

"El lunes 24 me realicé un nuevo hisopado de chequeo, el que terminó dando positivo. Por lo que enseguida me preocupé por el suceso del día anterior. Avisé a las cuatro personas con las que estuve conversando más. Aunque tuve cuidado de usar tapabocas y era al aire libre, sé que no actué como debía y pido disculpas", dijo en ese entonces. Fuentes de la Iglesia católica dijeron a El Observador que el cardenal se confió en los resultados de los hisopados previos.

Noticia en desarrollo.