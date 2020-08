El mundo habla del mapa de calor de Suárez, quien igualmente por los puntajes fue el mejor de Barcelona

La humillación que sufrió Barcelona el viernes a manos de Bayern Múnich de Alemania en Lisboa tras perder por goleada 8-2 en los cuartos de final de la Liga de Campeones, se vio reflejada de disintas maneras.

Por un lado, todos piden la cabeza del técnico Quique Setién quien seguramente no continuará en la institución.

Por otro, también hay socios e hinchas catalanes que quieren que dimita el presidente Josep María Bartoméu.

Claro que los jugadores tampoco se libran de las críticas tras esta lacerante derrota.

Es que desde 1946 que Barcelona no recibía ocho goles en contra en un partido.

Pero una de las noticias que se hizo viral en el mundo fue el mapa de calor de Luis Suárez.

El uruguayo, pese a que convirtió el segundo tanto de Barcelona, fue noticia por el mapa de calor (se trata del gráfico que muestra sus movimientos principales en la cancha), el cual refleja que de 24 pases que realizó (22 los hizo bien), nueve los hizo para mover desde el círculo central.

El mapa de calor de Luis Suárez ante el Bayern de Múnich.



El uruguayo ha dado 24 pases esta noche, 9 de ellos desde el centro del campo para sacar. pic.twitter.com/8q0YB2mNmv — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 14, 2020

De esas nueve veces, ocho fueron debido a los goles y la restante, cuando le tocó mover a Barcelona para iniciar uno de los dos períodos del partido.

Pero también aparece la otra cara de Luis Suárez que fue poco difundida y que en realidad, visto el resultado, de poco importa a los hinchas catalanes.

Más allá de que el uruguayo tuvo un par de oportunidades de gol marradas, la misma página que muestra su mapa de calor, les otorga puntajes por distintos movimientos que tuvieron en la cancha y el salteño, según la misma página, fue el mejor de su club.

El puntaje general que le otorgaron por lo que realizó en cancha fue de 7,3. El que lo siguió más cerca fue Lionel Messi con 7,2 puntos. Los que acumularon menor puntaje fueron el arquero Marc-André Ter Stegen y el lateral derecho, Nélson Semedo, con apenas 5,2.

A su vez, el prestigioso diario deportivo francés L'Equipe, también puntuó al uruguayo como el mejor de su equipo.

Si bien apenas le dio 4 puntos en 10, Suárez fue el único que para el medio parisino llegó a ese puntaje.

El resto de sus compañeros, incluyendo a Lionel Messi, estuvieron entre 3 y 2 puntos.

Esta fue la peor derrota en la carrera de Messi, Suárez y compañía y en España todos los medios anuncian que habrá una gran "limpieza" en el plantel.

Los dos futbolistas rioplatenses aún tienen un año más de contrato, pero luego de este cimbronazo, no se sabe qué podrá ocurrir con ellos. No exclusivamente ya pensando en las decisiones que pueda tomar el club, sino en la idea de ellos mismos si pretenden -como dijeron siempre- continuar o no en una institución que ha sido muy golpeada por los resultados y por la propia afición últimamente.

Esta temporada que acaba de terminar para ellos, es la primera que Barcelona no consigue un título desde 2006-07 y eso puede jugarles en contra.