El mundo se rinde ante la celeste de Bielsa: qué dijeron los medios del exterior tras el Uruguay 2-Argentina 0

Los medios del mundo reaccionaron con amplios elogios a la victoria de Uruguay 2-0 ante Argentina por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas. El gran rendimiento celeste, y la mano de Marcelo Bielsa, fueron algunos de los puntos más destacados

Clarin: La intensidad uruguaya pudo más

Diarios de Argentina

Tapa de Clarin

La Nación: La primera decepción de los héroes de Qatar

Diarios de Argentina

Tapa de La Nación

Una floja tarea de la Argentina, con un Messi desteñido, terminó en derrota: Uruguay, al mando de Bielsa, ganó 2-0 en la Bmbonera

Vacío de fútbol, al campeón del mundo se le desacomodó la corona en la Bombonera, dice la crónica.

Olé: Me caigo y me levanto

"La selección perdió por primera vez desde el debut en el Mundial. La celeste de Bielsa ganó bien. Nada de dramas: a levantar contra Brasil"

Diarios de Argentina

Tapa de Olé

"Bielsa es loco, siempre lo será, porque en sus desbordes emocionales no existen los grises. Sin embargo, no come vidrio, y si bien sigue viviendo el fútbol como si no hubiera mañana, dejó de lado algunos fundamentalismos tácticos. Ya no existe el Bielsa que mandaba a Orteguita a correr al mejor Roberto Carlos por toda la banda. Ahora no explora tanto los bordes, seguramente es más sabio, porque además de perseguir el Santo Grial de los esquemas tácticos y seguir soñando con el partido perfecto, sabe cómo ganar con ideas de otros, se hizo amigo de la astucia y aprendió que no está mal sumar con los pequeños detalles", dice la crónica.

Marca: Batacazo en la Bombonera: Argentina cayó ante Uruguay y perdió el invicto

Uruguay asalta La Bombonera y baja del cielo a la campeona del mundo: Argentina perdió su primer partido desde que es campeona del mundo y Uruguay da un golpe encima de la mesa

"Derrota dura para Argentina que tiene por delante un encuentro ante Brasil en apenas tres días y tres puntos para Uruguay que da un golpe encima de la mesa tras ganar precisamente a la albiceleste y brasileños. El efecto Bielsa ha llegado para quedarse".

También destacan la Monumental tangana en La Bombonera: agarrones de cuello, Messi y De Paul...

Globo esporte

Uruguay le complicó la vida a Argentina desde el primer tiempo, ya que no tuvo muchas oportunidades. Julián Álvarez desperdició un golazo para Argentina, mientras que Ronald Araújo estuvo certero: atrapó el balón tras un centro desde la izquierda y disparó cruzado. Messi incluso se detuvo para defender a Rochet con un tiro libre antes del descanso.

USA Today

La superestrella argentina Lionel Messi se encontró tirado en el campo después de que un defensor lo confrontara al minuto del partido de clasificación para la Copa Mundial de Argentina contra Uruguay. Unos 20 minutos después, Messi salió en defensa de un compañero empujando y poniendo su mano izquierda alrededor del cuello del uruguayo Mathías Olivera en una pelea que se disolvió sin disciplina de los árbitros.

Videos con repercusiones de Uruguay

"Un Uruguay a puro fútbol le quita el invicto a la Argentina de Messi y Scaloni", dijo Martín Libermann. Si Uruguay no se saca a Tabárez no jugaba el Mundial de Qatar. Lo que estamos viendo con Uruguay es un cambio muy pronunciado, que redujo al campeón del mundo"

Resumen de medios argentinos

"¿Jugás sobrado? Perdés", dijo uno de los comentaristas de radio argentina.

Fox Sports Perú

"Uruguay logró 'contener' a Messi y compañía"