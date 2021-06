El nuevo directorio de la UAM se reunirá este miércoles, aunque todavía falta definir delegados

Este miércoles 9 de junio se hará la presentación formal del directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), en el salón de actos del nuevo mercado.

En el evento, que se hará desde la hora 13, participarán la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte; el presidente de la UAM, Daniel Garín; y la representante del Poder Ejecutivo, Adriana Zumarán.

También estarán presentes los delegados del Congreso de Intendentes, de los trabajadores de la UAM, de las gremiales, de los operadores minoristas y de los productores, informó el MGAP en un comunicado.

Directorio incompleto

El directorio está todavía incompleto, ya que no se ha decidido quién representará a los operadores mayoristas, ni quién lo hará por los trabajadores de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC), informó a El Observador Marcelo Moizo, presidente de la Cámara Frutícola Uruguaya (CFU). Los trabajadores de la ZAC aún no han elegido un delegado, ya que no cuentan con una gremial.

Según sostuvo el dirigente y operador del mercado, “de momento, la Cámara Frutícola no tiene invitación para participar mañana, pero por ser el primer directorio de la UAM las gremiales de operadores podrían asistir en calidad de oyentes.

Creo que a nivel político institucional no estaría bueno que la gremial de operadores, que ha estado presente durante más de tres décadas, de un día para el otro no esté”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores y Operadores de la UAM (Aprocuam), Edgardo Carbone, anunció a El Observador que esta gremial tampoco fue invitada a participar de la reunión. "Asumo que como les da el número de directores, comenzarán a trabajar, porque solo falta elegir a dos", comentó.

No hay acuerdo

Las dos gremiales de mayoristas, CFU y Aprocuam, presentaron dos candidatos para integrar el cogobierno en el que habrá representantes de los productores, vendedores, trabajadores y el gobierno, pero solo hay un puesto para estos operadores en el directorio.

Desde la CFU se espera que la decisión la tome el gobierno, y desde Aprocuam, según indicó su presidente, la idea es "negociar".

"Nuestra posición era negociar y la peleamos hasta último momento. En la reunión con el ministro (Uriarte) y la intendenta ellos mostraron una posición común, de que consensuáramos, de negociar. El mensaje fue claro, vinieron las máximas autoridades, la foto en sí es 'te estamos marcando el camino'. Nos nos vinieron a imponer nada pero el mensaje era claro, que había que negociar, y no hay otra opción, porque sino es la imposición y eso es aceptar cosas que pueden no gustarnos", explicó Carbone.

Según agregó, espera poder negociar con la CFU, ya que el no llegar a un acuerdo "es perjudicial para todo el colectivo".

"Creo que la sorpresa es grande. Lo que no se esperaban, por lo menos la intendenta y el ministro, es que no llegáramos a un consenso", sostuvo el presidente de Aprocuam.

Camilo dos Santos

Este miércoles se reunirán los integrantes ya designados del directorio de la UAM.

Acuerdo de granjeros

Semanas atrás, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, se reunieron con las gremiales granjeras, asociaciones que no habían llegado a un consenso sobre quién los representaría y les propusieron una participación compartida.

Tras la reunión, las autoridades le hicieron llegar a las gremiales productivas una propuesta de integración al directorio en la que se turnarán en períodos en de representantes titulares y suplentes. Para el presidente de Aprocuam, los granjeros "muy inteligentemente armaron la negociación, tendrán diferencias pero lo han sabido llevar con altura".

Según indica el documento remitido a las gremiales al que pudo acceder El Observador, el primer año y medio del cogobierno los titulares por los productores serán Salto Hortícola (SH), Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y la Confederación Granjera del Uruguay (CGU); y los suplentes serán la Mesa Hortícola de Salto (MHS), la Asociación Nacional de Semillas de Papa (Ansepa) y una unión entre la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC) y la Sociedad Fomento y Defensa Agraria (SFDA).

El segundo año y medio la representación se rotará, quienes fueron titulares serán suplentes y viceversa.