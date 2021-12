El plantel de Peñarol sorprendió a Larriera con una torta al "mejor técnico del año"

El plantel de Peñarol tuvo un viernes diferente en el Estadio Campeón del Siglo.

Durante la jornada, los futbolistas y el cuerpo técnico se tomaron la fotografía oficial del campeón uruguayo 2021 en el césped de la cancha.

Luego de algunos minutos y de diferentes tomas, el técnico Mauricio Larriera fue sorprendido por los jugadores en la sala de prensa del estadio, tras abrazarse en la puerta con Osvaldo Canobbio, el padre de Agustín.

Allí lo esperaban todos con una torta que decía "The best coach of the year" ("El mejor técnico del año").

Mauricio Larriera con la torta y gran parte del plantel cantándole en la sala de prensa del Estadio Campeón del Siglo

Todo el plantel comenzó a aplaudirlo ante la cara de sorpresa de Larriera y comenzaron a cantarle "Dale campeón", mientras Nicolás Schiappacasse le colocaba un gorrito negro con un pompón amarillo.

Y enseguida surgió el grito espontáneo: "Vení, vení, salta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Larrierita, todos la vuelta vamos a dar...".

"Me hace acordar a Catar que los jugadores se sacaban fotos conmigo, pero acá es otra cosa. Muchas gracias", dijo y agregó señalando el cartel de "The best coach of the year": "Esto no es verdad. No es verdad, y si fuera verdad, es gracias a ellos (y señaló a los futbolistas)", indicó el DT carbonero.

Aquí se puede ver el video de la sorpresa a Larriera: