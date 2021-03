El precio de la pulpa de celulosa exportada desde Uruguay sigue estabilizado en US$ 400 por tonelada

El precio de la celulosa exportada desde Uruguay tuvo otra leve baja y permanece por debajo de los US$ 400 por tonelada desde noviembre pasado, en un escenario de valores estables desde hace aproximadamente un año (cuando cayó de US4 443,4 en enero a US$ 409,1 en febrero de 2020).

Según datos aportados El Observador desde Uruguay XXI, agencia que elabora un indicador de evolución del valor con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas, la empresa Montes del Plata y el Nuevo Sistema de Nueva Palmira, en febrero de 2021 el promedio fue US$ 399 por tonelada.

Durante el mes pasado se exportaron 265.783 toneladas de celulosa por US$ 106 millones, lo que establece el mencionado promedio.

Comparando lo sucedido en febrero de este año con los registros de ese mismo mes de 2020, hubo una caída de 2,46% en el precio promedio por tonelada, pero a la vez un aumento de 15,60% en el volumen exportado y otro de 12,15% en el monto considerado en esos negocios.

En 2018 sucedieron los mejores registros

Con base en una serie de datos iniciada en 2018, el mayor volumen mensual se exportó en junio de ese año, 287.328 toneladas, lo que dio lugar al mayor ingreso mensual, US$ 187,5 millones. No obstante, el mejor precio promedio se logró también en 2018, pero unos meses después, en noviembre, con US$ 687,6 por tonelada.

En los dos primeros meses de este 2021 se exportaron 456.167 toneladas de celulosa por US$ 181 millones, con un promedio de US$ 396,8 por tonelada.

Lo que pasó en 2020

El año 2020 terminó con una retracción de 28% en las exportaciones desde Uruguay de pulpa de celulosa medidas en dólares, respecto a 2019. Se ubicaron en US$ 1.101 millones, según datos de Uruguay XXI.

Este monto igual ubicó a la celulosa como el segundo producto de exportación del país, detrás de la carne y por encima de la soja.

La caída obedeció esencialmente, se explicó, a una baja del precio de exportación (que tuvo una reducción del orden de 30%).

El precio internacional de la celulosa en 2020 tuvo un valor 40% por debajo del máximo alcanzado en 2018, debido a los altos niveles de stocks mundiales, indicó Uruguay XXI.

La celulosa es un componente clave en la producción y exportación del sector agroindustrial forestal de Uruguay, no obstante no es lo único, según puntualizó recientemente Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, en entrevista con El Observador.

Juan Samuelle

Stock de pulpa de celulosa para exportar.