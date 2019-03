El precio del novillo gordo no para de subir

El ganado gordo logra su cuarta semana de suba impulsado por el buen clima, una industria demandante y un mercado de reposición firme.

El novillo gordo especial alcanza los US$ 3,40 por kilo carcasa e incluso supera esa referencia en lotes excepcionales de volumen y calidad. No abunda la disponibilidad de novillos especiales, pero con un fuerte interés de compra por parte de los frigoríficos se concretan negocios de forma fluida, con cargas que van entre cuatro y 10 días. Por la vaca pesada especial los negocios alcanzan máximos de US$ 3,20 a US$ 3,22 y hasta US$ 3,30 como referencia de punta en vaquillonas.

Predomina el interés por las hembras, que registró una faena récord en febrero. El dato semanal mostró una caída en la faena total, con menor actividad por el conflicto sindical en frigorífico PUL y el feriado de carnaval. Se industrializaron 46.272 vacunos, 11% por debajo de los 51.908 faenados la semana previa y 6.500 cabezas menos que las 52.808 industrializadas en la misma semana del año pasado (en plena sequía).

Este año el clima está siendo el gran aliado de los productores, permitiendo manejar con mayor comodidad la carga de los campos, en general con buena disponibilidad forrajera.

El mercado de reposición sigue muy demandado, con poca oferta en negocios particulares y valores en ascenso impulsados por la invernada. Los terneros promediaron US$ 2,37 por kilo en la primera jornada de Plaza Rural de esta semana, 18 centavos por encima del remate de febrero, y el mayor promedio en cinco años y medio en los remates de este consorcio. También se destacó la vaca de invernada, que promedió US$ 1,51 por kilo, cuatro centavos arriba del remate anterior y el promedio más alto desde agosto de 2013.

Para los próximos días consignatarios consultados estiman que seguirá la firmeza, aunque no está claro si ya se llegó a un techo de precios o si continuará la suba de valores. Cómo evolucione el volumen de faena será clave en las próximas semanas.

Precio de exportación de carne vacuna superó los US$ 4.000

El precio de la tonelada de carne vacuna exportada avanzó por cuarta semana consecutiva. Promedió US$ 4.101 en la semana cerrada el 9 de marzo, US$ 330 más que el promedio de la semana anterior y US$ 470 más que el del mismo período del año pasado, consolidándose como el valor más alto en ocho meses, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va del año, el volumen exportado de carne vacuna es 20% inferior al de un año atrás. Del 1° de enero al 9 de marzo se enviaron al exterior 73.182 toneladas, 20.000 menos en la comparación interanual. Mientras, el precio de la tonelada exportada fue de US$ 3.553, un 1,6% más que un año atrás, de US$ 3.498 por tonelada.