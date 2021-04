El precio del novillo gordo sigue al alza y supera en 12% el valor de hace un año

El novillo gordo alcanzó su mejor valor desde febrero de 2020, en un mercado que mantiene la tendencia alcista, con una faena semanal que superó las 50.000 cabezas, un precio de exportación que vuelve a ubicarse arriba de US$ 4.000 por tonelada y una oferta reducida respaldada por la disponibilidad forrajera excepcional.

El novillo especial ganó 15 centavos desde comienzos de abril y se acerca a US$ 3,70 por kilo en cuarta balanza para lotes de volumen. Los US$ 3,65 son corrientes.

En el caso de la vaca gorda se han concretado negocios en US$ 3,50 por kilo como precio de punta, con referencias que se ubican en torno a US$ 3,45.

La vaquillona cotiza entre US$ 3,50 y US$ 3,55 por kilo.

Se han emparejado los precios independientemente de la calidad y las entradas a planta rondan una semana.

La faena de vacunos alcanzó las 52.045 cabezas, un ascenso semanal de 16% y de 30% si se compara con un año atrás. La operativa en vacas fue la que más aumentó. Sumaron 21.517 cabezas, un salto de 30% respecto a la semana previa. La faena de novillos subió, pero en menor proporción. Se ubicó en 24.031 cabezas, 9% por encima que la semana anterior.

En el mercado internacional se mantiene la fluidez de operaciones con China y hay expectativa sobre cómo evolucionará la demanda europea en la medida que avanza la vacunación contra el covid. El precio de exportación de carne vacuna se ubicó arriba de US$ 4.000 por tonelada por tercera semana consecutiva y promedió US$ 4.475 la semana pasada, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de carnes (INAC). Es el mayor valor registrado desde diciembre de 2019.

Hacia adelante el escenario es de firmeza para el ganado gordo. “Cuando vengan fríos más importantes va a haber una mayor oferta de campo que tendría que atenuar un poco la suba, al menos estabilizarse”, consideró Alberto Arocena, integrante de escritorio Silveira Negocios Rurales.

El mercado de reposición sigue sólido, con ajuste de valores para los terneros vinculado principalmente a la abultada oferta. En la primera jornada de remate de Plaza Rural, esta semana, se colocó el 95% para esa categoría, con un promedio de US$ 2,35 por kilo en pie, 12 centavos por debajo de los US$ 2,47 del remate pasado, pero 15 centavos arriba del promedio de un año atrás.

En negocios particulares, hay operativa de la exportación en pie, con empresas comprando terneros enteros entre US$ 2,35 y hasta US$ 2,50 por kilo.

“El otoño ha sido espectacular, los verdeos están empujando. Lo que hay menos demanda que el año pasado es por el novillo de feedlot”, sostuvo el operador.

Con la suba sostenida en el precio de los granos y firmeza de la reposición “no cierran los números de corral a grano (…) sabemos que en esa pata de la cadena no estamos siendo rentables”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Christian Angio, gerente de Goyaike, la plataforma agropecuaria del Grupo Pérez Companc.

EO

En ovinos hay fuerte demanda. La suba de precio tiende a estabilizarse. “El problema, sobre todo, es la falta de oferta”, consideró Arocena. Los corderos livianos cotizan entorno a US$ 3,50, los pesados en US$ 3,53, los borregos rondan los US$ 3,48, los capones US$ 3,39 y las ovejas cotizan en el eje de US$ 3,31.

De la mano de la menor oferta, la faena de ovinos se ubicó 19.265 animales la semana pasada, un descenso de 16% frente a los 22.870 de la semana previa. Aún así, fue 30% más que las 14.808 cabezas registradas en misma semana del año pasado.

El precio semanal de exportación para carne ovina también registró una suba destacada y promedió US$ 5.027 por tonelada. El valor promedio anual se consolida 5,9% arriba de un año atrás, con de US$ 4.736 por tonelada.

Juan Samuelle

Vacunos Hereford.