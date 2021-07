El precio del novillo gordo toca su máximo histórico y llegó a US$ 4,40 por kilo

El fervor del mercado impulsa el precio del ganado gordo a máximos históricos. En lo que va del año el novillo especial acumula una suba de más de un dólar y sigue a más, aunque consignatarios consultados coinciden en que el techo de precios no estaría lejos. La demanda internacional es sostenida, con algunas señales de estabilización de precios. Por ahora todo es firmeza.

Esta semana se concretaron negocios excepcionales por encima de US$ 4,40 por kilo en cuarta balanza para novillos de punta, los de volumen y de carcasas bien pesadas. Se superó el máximo alcanzado a mediados de noviembre de 2019, de US$ 4,35, marcando un nuevo récord histórico para el novillo en Uruguay.

La mayoría de los negocios para este tipo de ganados se ubica en el eje de US$ 4,35. Para novillos “faltones”, en el entorno de US$ 4,15. La vaca especial y pesada en los últimos días ha alcanzado valores que van de US$ 4,10 a US$ 4,15. En todos los casos, con cargas que sigue dinámicas, entre una semana y 10 días.

Pocos lotes bien terminados

El panorama de oferta se mantiene prácticamente incambiado. La disponibilidad de lotes bien terminados es mínima y aparece algo más de ganados generales.

“La semana que viene pienso que va a mostrar una suba nuevamente”, y después tendería a estabilizarse, consideró Pablo Argenti, de Berrutti Negocios Rurales. Que aparezcan los ganados “no es una cuestión de plata, es una cuestión de tiempo”, dijo, remarcando la demora que traen los verdeos y cómo los últimos fríos enlentecen su desarrollo.

Para Gonzalo Bia, de Rodeos Negocios Rurales, ya se está al límite de precios que a la industria frigorífica le pueda servir. “Si se escapa ya deja de ser saludable, y esto tiene que ser saludable para todas las puntas”, remarcó.

EO

También récord en la faena

Julio cierra con una faena récord. La semana pasada casi se alcanzaron los 55.000 vacunos y hay expectativa por si podrá o no mantenerse el ritmo de actividad, teniendo en cuenta que en agosto comienza una nueva ventana de faena de ganado de corral con destino a cuota 481. Tampoco está claro si el comienzo de la faena para cuota tendrá mayor incidencia sobre los precios. Lo que sí está claro es que la faena en lo que va del año ya supera en casi 33% el volumen registrado en 2020 y también el de 2019, aunque con una brecha menor.

En el mercado internacional llegan señales de China de no querer convalidar nuevas subas de valores. Aún así, la demanda sigue siendo pujante, con un fuerte crecimiento en las compras en la primera mitad del año, que llevó a Uruguay a ser su tercer principal proveedor de carne vacuna entre enero y junio. Por el lado de Europa se confirman precios más bajos y desde Estados Unidos una demanda más tranquila.

El precio de exportación parece encontrar un equilibrio en el eje de US$ 4.200 por tonelada. La media de las últimas cuatro semanas fue de US$ 4.363 y en el acumulado anual está muy cerca de los US$ 4.000, 4% por encima de 2020.

EO

Mercado de reposición en ascenso y ovinos firmes

Cambió la tendencia para el mercado de reposición. Esta semana se confirmó un repunte en los valores del ternero, que en el remate de Pantalla Uruguay promedió US$ 2,46 por kilo en pie, 13% por encima de los US$ 2,18 del remate anterior.

En los lanares, se mantiene plena firmeza en el mercado. Por corderos hay negocios que alcanzan y superan los US$ 4,20. Hay demanda por todo y todo sube. El cordero pesado promedió US$ 4,18 en la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), los borregos US$ 4,13, los capones US$ 4,04 y las ovejas US$ 3,99.

La faena fue de 19.593 animales la semana pasada y sigue en niveles altos para la época, debido a la gran avidez de la industria por cumplir con la demanda del exterior, con plantas nuevas que están operando y generando una corriente que se refleja en los precios con aumentos de cinco a 10 centavos semanalmente, dependiendo de la categoría.