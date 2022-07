El reencuentro de dos campeones de América: Edinson Cavani y Diego "Ruso" Pérez

Edinson Cavani y Diego Pérez se reencontraron en el Complejo Celeste. Ambos compartieron varios años como compañeros de la selección y fueron campeones de América en Argentina 2011. También jugaron juntos los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, entre otras competiciones.

El Ruso Pérez, de 42 años, jugó por última vez con la celeste en mayo de 2014.

🫂 𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨



Edi y el ‘Ruso’ se volvieron a encontrar en el Complejo Celeste.



¿Más Uruguay no había? #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oKQguXpSw3 — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 5, 2022

Cavani está entrenando en las canchas de la selección mientras define en qué equipo va a continuar su carrera. En las últimas horas se sumó el Niza de Francia a los equipos que pretenden al delantero uruguayo.

🏹 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮𝗻𝗱𝗼, 𝗠𝗮𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿…



Cavani entrenó en el Complejo Celeste con la mira puesta en el Mundial. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/vsZr0KxGJ0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 4, 2022

Mientras tanto, el Ruso Pérez comenzó su tarea como ayudante técnico de Marcelo Broli en la selección sub 20. Como futbolista defendió a Defensor Sporting, Peñarol, Mónaco y Bologna. En este último equipo comenzó su carrera como entrenador en ayudante en Sub 19 y en Sub 18.

👋🏼 ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐭𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚!



Primer día de trabajo para Diego ‘Ruso’ Pérez como ayudante técnico de la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/FCQvwpu3Gs — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 4, 2022

Uruguay Sub 20 se está preparando para el Sudamericano de la categoría que se desarrollará en 2023 en Colombia; el torneo de 2021 se canceló debido a la pandemia de covid-19.