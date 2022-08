El referéndum por la Nueva Constitución divide a Chile a dos semanas de la votación

A dos semanas del plebiscito por una nueva Constitución en Chile, existe consenso para que después del 4 de septiembre, día de la votación, el proceso constituyente continúe. Aunque se aprobara la propuesta de la convención, el oficialismo de Gabriel Boric afirmó su compromiso de hacer reformas al texto.

De ganar la opción de quienes rechazan, buena parte de la derecha —a excepción del Partido Republicano de José Antonio Kast—, se ha abierto a una batería de modificaciones a la Constitución vigente desde 1980, que fue redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en democracia.

También hay consensos sobre otro asunto en caso de que el resultado del referéndum no tuviera mayorías contundentes. Si en octubre del 2020 un 78% estuvo por cambiar la Constitución actual, la propuesta de la convención divide ahora a la ciudadanía y es difícil prever un resultado, pero los analistas de opinión pública no ven grandes diferencias entre los votantes que se inclinan por el Sí o por el No.

EFE/ Alberto Valdés

Marcha en rechazo al plebiscito constitucional en Chile

Algunas encuestas dan por lo menos 10 puntos o más a favor de quienes rechazarían la propuesta de la convención chilena. A 13 días del referéndum ya existe prohibición de publicar nuevos estudios de opinión, pero las últimas conocidas muestran un 37% para la opción Apruebo y 47% para el Rechazo (Panel Ciudadano UDD), un 42% para el Apruebo y 58% para el Rechazo (Black&White), un 37% para el Apruebo y 46% para el Rechazo (Cadem) y un 32,9% para el Apruebo y 45,8% para el Rechazo (Pulso Ciudadano).

Según el analista de centroizquierda Pepe Auth el Rechazo quedaría en un 53,6% y el Apruebo en un 46,4%. Es una diferencia que parece ajustada, pero que, en sus cálculos, no deja mucho margen para que el oficialismo pueda dar vuelta un resultado negativo. Auth proyecta la participación de 9,2 millones de personas, es decir, un 14% más que la votación de la segunda vuelta presidencial de diciembre pasado.

A diferencia de lo que ocurrió en el plebiscito de 2020, donde se votaba por sí o por no la creación de una Convención Constitucional y una mayoría aprobó, este referéndum dejaría a una parte importante de la ciudadanía contra la Carta Magna que reemplace a la constitución pinochetista.

El Gobierno de Boric, que todavía no cumple seis meses en el poder y que es el motor principal del Sí, es consciente de este escenario de división. “Me la voy a jugar por un Chile que se una por una nueva Constitución, gane el Apruebo o el Rechazo”, ha dicho el mandatario este sábado. En la misma línea, una de las principales voces del Apruebo, la centroizquierdista Carolina Tohá, en una entrevista este fin de semana analiza que “el camino que viene hacia adelante tiene que recoger a los derrotados de la noche del 4 de septiembre”.

Las campañas de uno y otro sector están en pleno desarrollo y en el debate público chileno no se habla prácticamente de otro asunto que no sea el plebiscito. Pero desde que la política ha comenzado a abrir caminos de reformas para después del plebiscito –parece un hecho que la discusión constituyente continuará tras el 4 de septiembre– el resultado se espera con menos dramatismo que hace algunos meses.

Este sábado, el secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, se refirió a los pasos que se seguirán en el caso de rechazarse la propuesta de nueva Constitución. “Habrá que consensuar una fórmula con el Congreso Nacional, pero ya van quedando cada vez menos dudas de manera transversal de que esto tiene que ser una convocatoria a un nuevo proceso”, dijo Jackson, en referencia a que será el Parlamento el que deberá consensuar las reglas de la continuación del proceso constituyente.

En cualquier caso, dijo el ministro, “tienen que ser personas dedicadas y electas para poder redactar una nueva propuesta en el caso que salga el Rechazo”. Sobre el caso de que se apruebe el texto de la convención constituyente, el ministro Jackson aseguró que trabajarán desde el Ejecutivo “para la implementación, los ajustes y las modificaciones que haya que hacer”.

Boric, antes de asumir, decidió apostar por la aprobación de la nueva Constitución. Ante este nuevo escenario, el Presidente debe seguir gobernando más de tres años. Hay que esperar la votación y los números para saber qué alianzas pueda hacer el oficialismo para que las luchas por terminar con la constitución dictada por Pinochet pasen a la historia como un reglamento impuesto bajo el terror y la desaparición de personas.