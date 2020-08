El regreso al mundo de Pateando Lunas con una historia sobre la violencia de género

Roy Berocay estaba jugando con su nieta más chica, Olivia, de 3 años. La niña dijo en un momento que quería ser una superheroína, y como en los dibujos animados, al escritor se le prendió la lamparita. De una escena cotidiana del pasado verano pre-pandémico surgió el nuevo libro, la cuenta más reciente en el extenso collar de su obra, que lo ha convertido en uno de los referentes indiscutidos de la literatura infantil y juvenil uruguaya.

El escritor empezó a trabajar en la historia que terminaría siendo Superniña, y cuando empezó a desarrollar a la madre de Lali, la protagonista, la lamparita volvió a prenderse. Aunque no lo había hecho de forma premeditada, se dio cuenta de que aquella madre era una vieja conocida. Tenía que ser Mayte, la protagonista de Pateando Lunas, uno de los clásicos de Berocay, que a casi 30 años de su publicación original, sigue siendo su texto más vendido año a año, y uno de los libros casi ineludibles en la infancia de generaciones de uruguayos.

Berocay aclara: “Esto no es una segunda parte, sino una historia derivada de aquella, con personajes compartidos a los que descubrimos qué les pasó y como es su vida adulta”. Es que además de la versión adulta de aquella niña que quería jugar al fútbol, también hay algunos otros guiños a Pateando Lunas, como una aparición de la prima de Mayte, y el descubrimiento de quien es el padre de Lali, otro personaje que resultará familiar.

Pero el de Mayte en este caso es un rol de apoyo, porque la de Superniña es la historia de Lali. Mientras que su madre quería patear una pelota y encontraba resistencia y pocas referentes, Lali quiere dedicarse al superheroísmo, y además de tener ejemplos en la ficción, tiene más apoyo de quienes la rodean. Su lucha va por otro lado, aunque tiene puntos de contacto con la de Mayte, sobre todo en poner a una niña a intentar cambiar algunos prejuicios y sobre todo, a señalar y protestar contra algunos defectos de la sociedad.

A raíz de algunos episodios de acoso en su escuela, Lali, acompañada por sus dos mejores amigos, Zaira y Paco Peque, se rebela contra la violencia, y en particular, contra la violencia de género. Un tema que Berocay se lanzó a tratar en el libro inspirado, de nuevo, por su nieta. “La temática de fondo la tenía ya desde el principio, pensando en como será el mundo cuando mi nieta sea grande y tenga que salir a la calle. Pienso que hay temas que se tendrían que tratar desde el jardín de infantes y desde la escuela, como este. Me pasó de ver toda la epidemia de femicidios en las noticias, repasar lo que le pasaba a mis hijas, a mi hermana, a mi madre, a mi esposa, y darme cuenta que pasan los años y en algunas cosas no se ha cambiado tanto. Una gurisa que sale tiene el mismo miedo ahora que hace 25 años. Y eso, más la violencia, me parece que son temas urgentes, y que con esto podía aportar algo, aunque sea mínimo, esperando que pueda servir como herramienta”.

Más allá de la repetición de personajes, para Berocay también hay una conexión entre Superniña y Pateando lunas a nivel de la historia. Los dos son relatos de niñas enfrentando problemas, pero Lali va incluso más allá, organizando protestas en la escuela que se terminan haciendo virales, o remarcando las agresiones cotidianas a figuras de distintas edades. “Me pareció que tenía lógica que, por su crianza, y por quien es su madre, que tuviera esos valores”, comentó el autor, que señala como a pesar de ser una historia de aventuras, con humor y acción, enfrenta un problema al que llama por su nombre.

Y lo hace de una forma mucho más directa que la de Pateando Lunas, al que Berocay pone en un sitio particular dentro de su bibliografía. “Más allá del Sapo Ruperto, que está desperdigado en varios libros y cómics, Pateando lunas es el libro que más cosas generó. No sé si es el más importante, pero si es muy especial. Lo que genera me sigue sorprendiendo. Por eso nunca apunté a crear una segunda parte, porque es imposible replicar algo que no sabés como lograste”.

Ya sea de forma más o menos confrontativa, el escritor considera que los libros pueden hacer su aporte en la discusión de temas relevantes. “A veces le exigimos mucho a la escuela, pero es difícil que las maestras arreglen lo que ya viene mal de la casa, que es lo primero. La escuela es como un taller de auto, que acomoda algunas cosas pero no hace magia. Y uno no se mete en la casa, pero un libro puede ayudar a abrir cabezas. Lo aprendí con todo lo que pasó con Pateando lunas, y los comentarios que me han hecho sobre la influencia que tuvo, y me hicieron pensar. Estos temas no son solo sociales o escolares, sino también culturales. La cultura puede aportar lo suyo”, dijo.

Solo Roy

Mientras escribe una nueva novela de misterio para adolescentes, que retoma a los personajes de La misma cantidad de osos pero con un foco en lo sobrenatural y el suspenso, la faceta musical de Roy Berocay prepara un nuevo proyecto, con la particularidad de que en esta ocasión, se trata del inicio de su recorrido como solista.

Luego de décadas como miembro de bandas (El conde de Saint Germain, La conjura, Berocay Blues), el autor lanzará un disco titulado El replicante, como un homenaje a su película favorita, Blade Runner, y en particular, al personaje de Roy Batty (nótese el nombre compartido) y su monólogo final, en el que repasa todas las maravillas que descubrió a lo largo de su vida.

El disco tendrá un tono autobiográfico y será un álbum de 14 canciones folk. “Busco reconstruir mi vida a través de canciones, simples en su estructura y en los acordes utilizados, tratando de evitar eso de complicar por complicar que a veces hacemos los uruguayos, en distintos ámbitos. Hay cuatro temas que son de mis años en las bandas, y los otros diez son nuevos. Estoy en la etapa final, revisando las mezclas, y en breve se va a lanzar a través de las plataformas digitales, para ser presentado el 18 de setiembre en vivo”, anticipó Berocay.