El tremendo nocaut de Jermell Charlo sobre el argentino Castaño en lo que fue la mejor pelea del año

En su combate de revancha tras el empate de 2021, el estadounidense Jermell Charlo venció el sábado por nocaut al argentino Brian Castaño en una trepidante pelea y se convirtió en el primer campeón indiscutido del peso superwelter.

En un igualado y eléctrico enfrentamiento, Charlo envió dos veces a la lona a Castaño en el décimo asalto antes de que el árbitro le diera el triunfo sobre el ring al aire libre en Carson, a las afueras de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Castaño hizo vibrar a los cientos de aficionados argentinos, especialmente en una trepidante primera mitad del combate, pero acabo encajando la primera derrota de su carrera en 18 combates.

"En las peleas a este nivel, si uno comete un error en un momento te vas al piso", reconoció Castaño en la rueda de prensa. "Charlo es un gran rival y hoy le tocó ganar".

AFP

Charlo con sus cinturones tras el triunfo sobre el argentino Castaño

El combate tuvo lugar después de dos retrasos producto de una lesión de Castaño, quien siempre se reivindicó ganador del primer episodio celebrado en julio de 2021 en San Antonio (Texas), donde dos jueces vieron un ganador distinto y el tercero un empate.

"En la primera pelea me sentí ganador. En esta, él es un peleador que pega duro y me enganchó duro y lo pagué, me desprotegí un poco", reconoció el argentino, de 32 años.

'El Boxi' entregó así su cinturón de campeón superwelter (154 libras - 69,8 kilos) de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) a Charlo, que ya poseía los de la AMB (Asociación Mundial), CMB (Consejo Mundial) y FIB (Federación Internacional).

Así fue el tremendo nocaut sobre el argentino: