En la AUF entendieron el mensaje

Tras la reunión que quienes están al frente de la AUF mantuvieron el jueves de noche con los presidentes y representantes de los clubes, quedó claramente delineado que las instituciones votarán el nuevo Estatuto entendieron que FIFA está dispuesta a sancionar a la Asociación, suspender a los clubes de toda participación en competencias internacionales y todos los jugadores registrados en la AUF quedarán libres.a comisión regularizadora de la AUF, que corre contra el tiempo, debe convocar a la asamblea que aprobará el nuevo Estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) antes del 15 de noviembre, para que los clubes se reúnan y lo aprueben dentro de los plazos establecidos por FIFA, que no pude extenderse más allá del 2 de diciembre.

Tras escuchar la información que Pedro Bordaberry brindó a todos los clubes sobre la reunión que entre martes y jueves mantuvieron en Asunción con las autoridades de la Conmebol, se comprometieron a avanzar para definir a la brevedad el nuevo Estatuto.

Existen diferencias en torno a algunos detalles, como por ejemplo la conformación del Congreso. Por sugerencia de FIFA, deberá estar integrado por 37 miembros, e incluirá a futbolistas y entrenadores en la toma decisiones.

También es intención de reglamentar que todas las contrataciones que se realice la AUF se hagan a través de licitaciones. El tema fue analizado en las reuniones en Asunción, pero los clubes se oponen. Argumentan que no forma parte del estatuto, que en todo caso podrá incluirse en el reglamento o en el manual de procedimiento.

Llamado a licitación

Los representantes de FIFA que están al frente de la AUF hicieron el jueves un llamado a interesados para transmitir los partidos amistosos de Uruguay ante Corea del Sur y Japón, en octubre. Intentan recibir propuestas de US$ 20.000 por partido. Para el encuentro con México la Asociación recibió solamente US$ 5.000 por los derechos de TV. El tema preocupa porque no han existido muchos interesados más allá de Tenfield. Para este llamado la AUF buscó dar más días para presentar ofertas, aunque los interesados están limitados desde el punto de vista comercial ya que la AUF se reserva las pautas de los sponsors propios, e impide pautar a empresas que compiten con sus sponsors.

2 de diciembre vence el plazo establecido por FIFA para que la AUF apruebe el nuevo Estatuto.