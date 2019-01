En la pulseada con Adeom por la limpieza la IMM utiliza argumentos de la OIT

La pulseada que la Intendencia de Montevideo (IMM) mantiene con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para lograr mantener servicios mínimos en el área de limpieza que permitan mantener la recolección de residuos durante los días de paro, se trasladó al escenario de los argumentos jurídicos.

Mientras que el sindicato- con el apoyo del PIT-CNT- entiende que la IMM está limitando el derecho a huelga de los trabajadores, la IMM defiende la propuesta de establecer un sistema de guardias gremiales y da argumentos basados en documentación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese documento al que accedió El Observador se establece que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define que para los servicios que no son considerados esenciales -tal como es el caso de la recolección de basura- "puede justificarse la imposición de un servicio mínimo". Los expertos del organismo internacional, añade el texto, consideran "aceptable" el servicio mínimo en aquellos casos en los que "no parece justificada una limitación importante o la prohibición total del derecho de huelga".

Dicho comité de la OIT afirma que el establecimiento de un servicio mínimo podría ser una "solución sustitutiva apropiada de la prohibición total al derecho de huelga". El documento que maneja la IMM para basar su posición también contiene los apuntes del abogado Oscar Ermida Uriarte, un reconocido laboralista uruguayo que falleció en 2011. El letrado afirmó en una de sus publicaciones que la OIT reconoció como "legítima" la exigencia de un servicio mínimo en casos de huelga en determinados servicios que no son esenciales "a priori" pero que pueden devenir en esenciales según la prolongación de la huelga.

"Uno de los cuestionamientos realizados por el Comité de Libertad Sindical de la OIT es la no consulta a los funcionarios involucrados en la determinación de los servicios mínimos", sostiene el documento, que también incluye otros casos en los que se han negociado guardias gremiales como en el INAU, UTE, Ancap, Antel y la Universidad de la República.

El último decreto de esencialidad que aplicó la IMM durante un conflicto en el área de limpieza fue en 2010 y la administración de Martínez busca evitar tener que recurrir en un futuro a esa medida, vista con antipatía por parte de los sindicatos y el propio PIT-CNT.

La intendencia sostiene que los días perdidos por los funcionarios por concepto de paros en el área de limpieza se incrementaron 126% desde 2014 a 2018. "Esto marca con claridad la necesidad de buscar mecanismos que contribuyan a tener una mirada global sobre la situación y que garantice los derechos de los funcionarios, así como de la ciudadanía en su conjunto", concluye el texto de la comuna.

El jueves 24 de enero Adeom rechazó la propuesta de la administración del frenteamplista Daniel Martínez al entender que se trataba de una "reglamentación sindical". El gremio de municipales de Montevideo obtuvo el apoyo del PIT-CNT, para el que fue clave un informe jurídico que elaboró el abogado Mario Pomatta, asesor del movimiento sindical.

Este jueves las autoridades volverán a reunirse con Adeom y el PIT-CNT en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta será la primera reunión después de que la central sindical dio su respaldo al gremio de municipales en su rechazo a la propuesta de la IMM.

El grado 5 de la Universidad de la República, Juan Raso Delgue, sostuvo que la IMM "no tiene razón a la hora de establecer una especie de menú de guardias en un servicio que no necesariamente es esencial".