Epígrafe: Camila Sosa Villada, la supernova literaria que va por todo

No recuerdo cuándo fue la primera vez que leí sobre ella, o que escuché mencionar que escribía con una fuerza impresionante y que había que ir corriendo a leerla. Supongo que alguien me la recomendó, que leí sobre su trabajo en algunas líneas escritas por las firmas que suelo seguir, supongo que el eco del fenómeno de Las malas me acercó a su onda expansiva y ya no hubo nada que hacer. Sea como sea, la argentina Camila Sosa Villada se apareció y quedó. Así como se quedó también con el liderazgo –compartido, claro– de la literatura latinoamericana de los últimos años.



Esta edición de Epígrafe estará dedicada a ella y a las tres obras que hasta el momento componen su escueta pero brutal bibliografía: Las malas, La novia de Sandro y Soy una tonta por quererte, un libro de relatos editado hace muy pocos meses. Casi como una muestra de la polifonía de voces, de registros y de intenciones que habitan en la escritura de Sosa Villada, cada uno de estos textos tiene una personalidad propia y un tono identificable. Cada uno, a su manera, funciona como eslabón de la cadena creativa de una escritora todoterreno que encanta a la crítica especializada, que hechiza a las masas, que se convirtió en un best-seller regional, que está siendo traducida a múltiples idiomas y que, al parecer, no tiene fronteras ni techo.